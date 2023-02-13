https://ria.ru/20230213/tailand-1851791595.html

В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки

В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки - РИА Новости, 13.02.2023

В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки

Немецкий турист украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе Таиланда, когда оба отдыхающих продлевали визы, пишет The Thaiger. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:31

2023-02-13T19:31

2023-02-13T19:31

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Немецкий турист украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе Таиланда, когда оба отдыхающих продлевали визы, пишет The Thaiger.Инцидент произошел в провинции Сураттхани в Южном Таиланде. На кадрах видеонаблюдения заметили, как 31-летний турист схватил солнцезащитные очки, которые женщина оставила на стуле в офисе.Потерпевшая сообщила об инциденте в туристическую полицию, заявив, что ее аксессуар стоил около 800 долларов. Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и арестовали подозреваемого на курорте острова Ко Пханган. Полиция нашла солнцезащитные очки в его белой сумке.Турист признался, что взял их, не зная, кому они принадлежат. Он признал себя виновным по обвинению в краже в государственном учреждении. Полиция доставила обвиняемого в полицейский участок острова Пханган для дальнейшего судебного разбирательства.Это не первый инцидент с кражей. Так, 7 и 8 января двое россиян подали жалобы в полицию после того, как из сейфов в отеле в Паттайе пропало почти 140 тысяч батов.

https://ria.ru/20230208/tailand-1850579549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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