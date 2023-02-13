Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230213/tailand-1851791595.html
В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки
В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки - РИА Новости, 13.02.2023
В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки
Немецкий турист украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе Таиланда, когда оба отдыхающих продлевали визы, пишет The Thaiger. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:31
2023-02-13T19:31
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Немецкий турист украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе Таиланда, когда оба отдыхающих продлевали визы, пишет The Thaiger.Инцидент произошел в провинции Сураттхани в Южном Таиланде. На кадрах видеонаблюдения заметили, как 31-летний турист схватил солнцезащитные очки, которые женщина оставила на стуле в офисе.Потерпевшая сообщила об инциденте в туристическую полицию, заявив, что ее аксессуар стоил около 800 долларов. Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и арестовали подозреваемого на курорте острова Ко Пханган. Полиция нашла солнцезащитные очки в его белой сумке.Турист признался, что взял их, не зная, кому они принадлежат. Он признал себя виновным по обвинению в краже в государственном учреждении. Полиция доставила обвиняемого в полицейский участок острова Пханган для дальнейшего судебного разбирательства.Это не первый инцидент с кражей. Так, 7 и 8 января двое россиян подали жалобы в полицию после того, как из сейфов в отеле в Паттайе пропало почти 140 тысяч батов.
https://ria.ru/20230208/tailand-1850579549.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд
19:31 13.02.2023
 
В Таиланде немецкого туриста обвинили в краже дорогих очков у россиянки

СМИ: немецкий турист украл у россиянки солнцезащитные очки в иммиграционном офисе Таиланда

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Немецкий турист украл у россиянки дорогие солнцезащитные очки в иммиграционном офисе Таиланда, когда оба отдыхающих продлевали визы, пишет The Thaiger.
Инцидент произошел в провинции Сураттхани в Южном Таиланде. На кадрах видеонаблюдения заметили, как 31-летний турист схватил солнцезащитные очки, которые женщина оставила на стуле в офисе.
Потерпевшая сообщила об инциденте в туристическую полицию, заявив, что ее аксессуар стоил около 800 долларов. Правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения и арестовали подозреваемого на курорте острова Ко Пханган. Полиция нашла солнцезащитные очки в его белой сумке.
Турист признался, что взял их, не зная, кому они принадлежат. Он признал себя виновным по обвинению в краже в государственном учреждении. Полиция доставила обвиняемого в полицейский участок острова Пханган для дальнейшего судебного разбирательства.
Это не первый инцидент с кражей. Так, 7 и 8 января двое россиян подали жалобы в полицию после того, как из сейфов в отеле в Паттайе пропало почти 140 тысяч батов.
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 16:57Туризм
В Таиланде горничная вернула россиянке забытые дорогие украшения
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала