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В Крым летом запустят десять дополнительных поездов - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230214/poezda-1852027689.html
В Крым летом запустят десять дополнительных поездов
В Крым летом запустят десять дополнительных поездов - РИА Новости, 14.02.2023
В Крым летом запустят десять дополнительных поездов
Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" представила расширенную маршрутную сеть на летний сезон 2023 года, в курортное время... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:34
2023-02-14T19:44
москва
санкт-петербург
мурманск
гранд сервис экспресс
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" представила расширенную маршрутную сеть на летний сезон 2023 года, в курортное время будут задействованы семь круглогодичных и 10 сезонных поездов, сообщила пресс-служба компании. "Летом 2023 года маршрутная сеть поездов "Таврия" расширится. В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 7 круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов. Четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два – с Санкт-Петербургом и 11 – с регионами материковой части России", - говорится в сообщении. Сезонные поезда назначены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Волгограда, Уфы, Челябинска и Ростова-на-Дону в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. Кроме того, будут курсировать три группы беспересадочных вагонов. Для обеспечения транспортной доступности Крыма по железной дороге и удовлетворения спроса на билеты прорабатывается вопрос назначения дополнительных поездов из Москвы, отметили в компании. Продажа билетов открывается не ранее, чем за 90 суток. На некоторые поезда билеты уже можно купить, на другие продажи откроются совсем скоро.
https://ria.ru/20230214/dvizhenie-1851966374.html
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москва, санкт-петербург, мурманск, гранд сервис экспресс
Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Гранд Сервис Экспресс , Туризм
19:34 14.02.2023 (обновлено: 19:44 14.02.2023)
 
В Крым летом запустят десять дополнительных поездов

"Гранд Сервис Экспресс" сообщила о запуске десяти дополнительных поездов в Крым летом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" представила расширенную маршрутную сеть на летний сезон 2023 года, в курортное время будут задействованы семь круглогодичных и 10 сезонных поездов, сообщила пресс-служба компании.
"Летом 2023 года маршрутная сеть поездов "Таврия" расширится. В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 7 круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов. Четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два – с Санкт-Петербургом и 11 – с регионами материковой части России", - говорится в сообщении.
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Сезонные поезда назначены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Волгограда, Уфы, Челябинска и Ростова-на-Дону в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. Кроме того, будут курсировать три группы беспересадочных вагонов.
Для обеспечения транспортной доступности Крыма по железной дороге и удовлетворения спроса на билеты прорабатывается вопрос назначения дополнительных поездов из Москвы, отметили в компании. Продажа билетов открывается не ранее, чем за 90 суток. На некоторые поезда билеты уже можно купить, на другие продажи откроются совсем скоро.
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