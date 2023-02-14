https://ria.ru/20230214/poezda-1852027689.html

В Крым летом запустят десять дополнительных поездов

В Крым летом запустят десять дополнительных поездов - РИА Новости, 14.02.2023

В Крым летом запустят десять дополнительных поездов

Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" представила расширенную маршрутную сеть на летний сезон 2023 года, в курортное время... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:34

2023-02-14T19:34

2023-02-14T19:44

москва

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мурманск

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" представила расширенную маршрутную сеть на летний сезон 2023 года, в курортное время будут задействованы семь круглогодичных и 10 сезонных поездов, сообщила пресс-служба компании. "Летом 2023 года маршрутная сеть поездов "Таврия" расширится. В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 7 круглогодичных, 10 сезонных поездов в Крым и три группы беспересадочных вагонов. Четыре поезда свяжут города полуострова с Москвой, два – с Санкт-Петербургом и 11 – с регионами материковой части России", - говорится в сообщении. Сезонные поезда назначены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Волгограда, Уфы, Челябинска и Ростова-на-Дону в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. Кроме того, будут курсировать три группы беспересадочных вагонов. Для обеспечения транспортной доступности Крыма по железной дороге и удовлетворения спроса на билеты прорабатывается вопрос назначения дополнительных поездов из Москвы, отметили в компании. Продажа билетов открывается не ранее, чем за 90 суток. На некоторые поезда билеты уже можно купить, на другие продажи откроются совсем скоро.

https://ria.ru/20230214/dvizhenie-1851966374.html

https://ria.ru/20230214/krym-1851868065.html

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москва, санкт-петербург, мурманск, гранд сервис экспресс