https://ria.ru/20230217/mid-1852569550.html
МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине
МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023
МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине
Российский МИД сообщил РИА Новости, что новых инцидентов со въездом беременных гражданок РФ в Аргентину не было. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:17
2023-02-17T07:17
2023-02-17T10:22
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский МИД сообщил РИА Новости, что новых инцидентов со въездом беременных гражданок РФ в Аргентину не было. В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. "Видим значительный медийный резонанс, который был вызван тем, что группа российских граждан, большинство из которых – женщины на последних месяцах беременности, столкнулась со сложностями с допуском на территорию Аргентины. Им пришлось довольно продолжительное время ожидать решения миграционных властей в транзитной зоне международного аэропорта Буэнос-Айреса: как мы понимаем, у аргентинской стороны возникли вопросы относительно целей посещения нашими соотечественниками этого южноамериканского государства", - сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что посольство России в Буэнос-Айресе немедленно взяло ситуацию под контроль, людям передали необходимые медикаменты и средства личной гигиены, оказали консульское содействие. "В том числе благодаря этим усилиям 9 и 10 февраля россиянам был разрешен въезд в страну и, насколько нам известно, в последующие дни процедура осуществляется в прежнем порядке, новых инцидентов не зафиксировано", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230217/argentina-1852569152.html
https://ria.ru/20230217/mid-1852569431.html
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в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город), новости - туризм
В мире, Аргентина, Россия, Буэнос-Айрес (город), Туризм, Новости - Туризм
07:17 17.02.2023 (обновлено: 10:22 17.02.2023)
МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине
МИД: новых инцидентов с въездом беременных россиянок в Аргентину не было
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский МИД сообщил РИА Новости, что новых инцидентов со въездом беременных гражданок РФ в Аргентину не было.
В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
"Видим значительный медийный резонанс, который был вызван тем, что группа российских граждан, большинство из которых – женщины на последних месяцах беременности, столкнулась со сложностями с допуском на территорию Аргентины. Им пришлось довольно продолжительное время ожидать решения миграционных властей в транзитной зоне международного аэропорта Буэнос-Айреса
: как мы понимаем, у аргентинской стороны возникли вопросы относительно целей посещения нашими соотечественниками этого южноамериканского государства", - сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что посольство России в Буэнос-Айресе немедленно взяло ситуацию под контроль, людям передали необходимые медикаменты и средства личной гигиены, оказали консульское содействие.
"В том числе благодаря этим усилиям 9 и 10 февраля россиянам был разрешен въезд в страну и, насколько нам известно, в последующие дни процедура осуществляется в прежнем порядке, новых инцидентов не зафиксировано", - добавили в МИД РФ.