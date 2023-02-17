https://ria.ru/20230217/mid-1852569550.html

МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине

МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023

МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине

Российский МИД сообщил РИА Новости, что новых инцидентов со въездом беременных гражданок РФ в Аргентину не было. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:17

2023-02-17T07:17

2023-02-17T10:22

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский МИД сообщил РИА Новости, что новых инцидентов со въездом беременных гражданок РФ в Аргентину не было. В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. "Видим значительный медийный резонанс, который был вызван тем, что группа российских граждан, большинство из которых – женщины на последних месяцах беременности, столкнулась со сложностями с допуском на территорию Аргентины. Им пришлось довольно продолжительное время ожидать решения миграционных властей в транзитной зоне международного аэропорта Буэнос-Айреса: как мы понимаем, у аргентинской стороны возникли вопросы относительно целей посещения нашими соотечественниками этого южноамериканского государства", - сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что посольство России в Буэнос-Айресе немедленно взяло ситуацию под контроль, людям передали необходимые медикаменты и средства личной гигиены, оказали консульское содействие. "В том числе благодаря этим усилиям 9 и 10 февраля россиянам был разрешен въезд в страну и, насколько нам известно, в последующие дни процедура осуществляется в прежнем порядке, новых инцидентов не зафиксировано", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230217/argentina-1852569152.html

https://ria.ru/20230217/mid-1852569431.html

аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

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в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город), новости - туризм