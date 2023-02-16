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В Москву прибудет первая после пандемии группа китайских туристов

В Москву прибудет первая после пандемии группа китайских туристов - РИА Новости, 16.02.2023

В Москву прибудет первая после пандемии группа китайских туристов

Первая после пандемии группа туристов из КНР прибудет в Москву, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:25

2023-02-16T15:25

2023-02-16T15:43

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Первая после пандемии группа туристов из КНР прибудет в Москву, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит. "В столицу 23 февраля приезжает группа организованных китайских туристов из Гуанчжоу — первая после пандемии. Их визит планировался еще на 6 февраля, когда, как ожидалось, должен был возобновиться безвизовый обмен путешественниками. Но, так как этого не произошло, перенесли на 16 февраля. Систему не запустили и к этому времени, поэтому мы вместе с китайским партнером приняли решение все равно отправить эту группу", — сказал Флит. Он уточнил, что всем туристам оформили визы, стоимость которых составляла порядка 150 долларов на путешественника. "Люди очень хотели ехать, группа набралась за два дня. В ней 34 гостя", — добавил вице-президент РСТ. По словам Флита, китайских туристов ждет классический маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва. В столице будет экскурсия по городу, Кремлю, метро, посещение балета в Кремлевском дворце съездов. 25 февраля на "Сапсане" гости отправятся в Санкт-Петербург, проведут там два дня. Затем возвращаются в Москву, осматривают Коломенское, Троице-Сергиеву Лавру и вечером 2 марта вылетают домой. В РСТ сообщили, что до пандемии статистика по въездному туризму из Китая в Россию показывала ежегодный рост турпотока не менее 11 процентов. В 2019 году страну посетили 1,9 миллиона гостей из Поднебесной, 63 процента от общего объема приходилось на группы, которые въезжали в рамках соглашения 2000 года между РФ и КНР о безвизовых групповых турпоездках. Действие документа было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии. Пока безвизовые групповые поездки не возобновлены.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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