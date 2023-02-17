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МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023
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Туризм
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МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине
МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023
МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине
МИД посоветовал россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:10
2023-02-17T10:46
в мире
аргентина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МИД посоветовал россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны. Речь идет о случаях, когда гражданки России, приезжающие в Аргентину для получения медицинской помощи, в том числе по родовспоможению, пользуются услугами агентств, позиционирующих себя как консультационные центры по вопросам иммиграции. В МИД подчеркнули, что внимательно следят за правовыми аспектами в этих ситуациях и соблюдением прав россиян. Там напомнили, что на территории Аргентины можно находиться без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, поэтому на границе у россиян могут попросить предъявить обратный билет.На прошлой неделе стало известно, что власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной, и пыталась отказать им во въезде. Но россиянкам удалось опротестовать это решение в суде. При этом аргентинские власти начали отменять действие вида на жительство граждан России, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране. В Аргентине есть целый ряд компаний, которые помогают россиянкам приехать в страну и не только родить, но и получить вид на жительство и гражданство. Стоимость подобных услуг оценивается в тысячи долларов. Ребенок, рожденный в Аргентине, становится гражданином этой страны, его родители также могут претендовать на получение паспорта. Сейчас аргентинские власти ведут расследование против таких агентств. В МИД подчеркнули, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнерами.
https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852289755.html
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в мире, аргентина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
В мире, Аргентина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Туризм, Новости - Туризм
07:10 17.02.2023 (обновлено: 10:46 17.02.2023)
 
МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине

МИД рекомендует проверять местных консультантов перед тем, как рожать в Аргентине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МИД посоветовал россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны.
Речь идет о случаях, когда гражданки России, приезжающие в Аргентину для получения медицинской помощи, в том числе по родовспоможению, пользуются услугами агентств, позиционирующих себя как консультационные центры по вопросам иммиграции. В МИД подчеркнули, что внимательно следят за правовыми аспектами в этих ситуациях и соблюдением прав россиян.
"В этой связи хотели бы обратить внимание наших соотечественников, намеревающихся посетить Аргентину с такими целями, на юридическую сторону данной поездки. В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия", — сказали в ведомстве.
Там напомнили, что на территории Аргентины можно находиться без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, поэтому на границе у россиян могут попросить предъявить обратный билет.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 23:59
СМИ: США заинтересовались историей въезда в Аргентину беременных россиянок
На прошлой неделе стало известно, что власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной, и пыталась отказать им во въезде. Но россиянкам удалось опротестовать это решение в суде. При этом аргентинские власти начали отменять действие вида на жительство граждан России, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране.
В Аргентине есть целый ряд компаний, которые помогают россиянкам приехать в страну и не только родить, но и получить вид на жительство и гражданство. Стоимость подобных услуг оценивается в тысячи долларов. Ребенок, рожденный в Аргентине, становится гражданином этой страны, его родители также могут претендовать на получение паспорта.
Сейчас аргентинские власти ведут расследование против таких агентств. В МИД подчеркнули, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнерами.
Сотрудницы охраны в аэропорту Эсейса, Аргентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 17:40Туризм
В России оценили спрос на "беременный" туризм в Аргентину
 
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