https://ria.ru/20230217/argentina-1852569152.html

МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине

МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023

МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине

МИД посоветовал россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:10

2023-02-17T07:10

2023-02-17T10:46

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МИД посоветовал россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны. Речь идет о случаях, когда гражданки России, приезжающие в Аргентину для получения медицинской помощи, в том числе по родовспоможению, пользуются услугами агентств, позиционирующих себя как консультационные центры по вопросам иммиграции. В МИД подчеркнули, что внимательно следят за правовыми аспектами в этих ситуациях и соблюдением прав россиян. Там напомнили, что на территории Аргентины можно находиться без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, поэтому на границе у россиян могут попросить предъявить обратный билет.На прошлой неделе стало известно, что власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной, и пыталась отказать им во въезде. Но россиянкам удалось опротестовать это решение в суде. При этом аргентинские власти начали отменять действие вида на жительство граждан России, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране. В Аргентине есть целый ряд компаний, которые помогают россиянкам приехать в страну и не только родить, но и получить вид на жительство и гражданство. Стоимость подобных услуг оценивается в тысячи долларов. Ребенок, рожденный в Аргентине, становится гражданином этой страны, его родители также могут претендовать на получение паспорта. Сейчас аргентинские власти ведут расследование против таких агентств. В МИД подчеркнули, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнерами.

https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852289755.html

https://ria.ru/20230213/beremennye-1851764401.html

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в мире, аргентина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм