07:10 17.02.2023 (обновлено: 10:46 17.02.2023)
МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине
МИД рекомендует проверять местных консультантов перед тем, как рожать в Аргентине
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. МИД посоветовал россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, насколько местные консультанты действуют по законам страны.
Речь идет о случаях, когда гражданки России, приезжающие в Аргентину для получения медицинской помощи, в том числе по родовспоможению, пользуются услугами агентств, позиционирующих себя как консультационные центры по вопросам иммиграции. В МИД подчеркнули, что внимательно следят за правовыми аспектами в этих ситуациях и соблюдением прав россиян.
"В этой связи хотели бы обратить внимание наших соотечественников, намеревающихся посетить Аргентину с такими целями, на юридическую сторону данной поездки. В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия", — сказали в ведомстве.
Там напомнили, что на территории Аргентины можно находиться без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, поэтому на границе у россиян могут попросить предъявить обратный билет.
На прошлой неделе стало известно, что власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной, и пыталась отказать им во въезде. Но россиянкам удалось опротестовать это решение в суде. При этом аргентинские власти начали отменять действие вида на жительство граждан России, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся в стране.
В Аргентине есть целый ряд компаний, которые помогают россиянкам приехать в страну и не только родить, но и получить вид на жительство и гражданство. Стоимость подобных услуг оценивается в тысячи долларов. Ребенок, рожденный в Аргентине, становится гражданином этой страны, его родители также могут претендовать на получение паспорта.
Сейчас аргентинские власти ведут расследование против таких агентств. В МИД подчеркнули, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнерами.
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