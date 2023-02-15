https://ria.ru/20230215/tamozhnya-1852150705.html

Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей

Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2023

Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей

Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:39

2023-02-15T13:39

2023-02-15T13:39

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ, сообщает пресс-служба ФТС России. Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате в багаже пассажирки инспекторы обнаружили 381 незавершенное изделие – нанизанные на нитки и расфасованные в индивидуальные полиэтиленовые пакеты бусины золотистого цвета различных форм. Все это – коммерческая партия, а не товары для личного пользования. Стоимость янтаря, который обнаружили у россиянки, оценивается в четыре миллиона рублей.Установлено, что у женщины были сообщники. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Расследование продолжается.

https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

оаэ

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, происшествия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт)