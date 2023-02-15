https://ria.ru/20230215/tamozhnya-1852150705.html
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2023
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей
Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:39
2023-02-15T13:39
2023-02-15T13:39
туризм
новости - туризм
туризм
происшествия
оаэ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
домодедово (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153256/31/1532563176_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ec60f68673ea8803bd01a4dbcdd65beb.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ, сообщает пресс-служба ФТС России. Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате в багаже пассажирки инспекторы обнаружили 381 незавершенное изделие – нанизанные на нитки и расфасованные в индивидуальные полиэтиленовые пакеты бусины золотистого цвета различных форм. Все это – коммерческая партия, а не товары для личного пользования. Стоимость янтаря, который обнаружили у россиянки, оценивается в четыре миллиона рублей.Установлено, что у женщины были сообщники. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153256/31/1532563176_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_261f54f743816c00a355b927e46269f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, происшествия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Происшествия, ОАЭ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Домодедово (аэропорт)
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей
В Домодедово у туристки, летевшей в ОАЭ, изъяли шесть пакетов с янтарем