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Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
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Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2023
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей
Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:39
2023-02-15T13:39
туризм
новости - туризм
туризм
происшествия
оаэ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ, сообщает пресс-служба ФТС России. Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате в багаже пассажирки инспекторы обнаружили 381 незавершенное изделие – нанизанные на нитки и расфасованные в индивидуальные полиэтиленовые пакеты бусины золотистого цвета различных форм. Все это – коммерческая партия, а не товары для личного пользования. Стоимость янтаря, который обнаружили у россиянки, оценивается в четыре миллиона рублей.Установлено, что у женщины были сообщники. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Расследование продолжается.
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новости - туризм, туризм, происшествия, оаэ, федеральная таможенная служба (фтс россии), домодедово (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Происшествия, ОАЭ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Домодедово (аэропорт)
13:39 15.02.2023
 
Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей

В Домодедово у туристки, летевшей в ОАЭ, изъяли шесть пакетов с янтарем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПродукция АО "Янтарный комбинат"
Продукция АО Янтарный комбинат - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шесть полимерных пакетов, наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, направляющейся в ОАЭ, сообщает пресс-служба ФТС России.
Туристку остановили на "зеленом" коридоре. В результате в багаже пассажирки инспекторы обнаружили 381 незавершенное изделие – нанизанные на нитки и расфасованные в индивидуальные полиэтиленовые пакеты бусины золотистого цвета различных форм. Все это – коммерческая партия, а не товары для личного пользования. Стоимость янтаря, который обнаружили у россиянки, оценивается в четыре миллиона рублей.
Установлено, что у женщины были сообщники. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Расследование продолжается.
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