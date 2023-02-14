https://ria.ru/20230214/puteshestviya-1851951478.html
В АТОР рассказали, когда туроператоры вернут средства за отмененные поездки
В АТОР рассказали, когда туроператоры вернут средства за отмененные поездки - РИА Новости, 14.02.2023
В АТОР рассказали, когда туроператоры вернут средства за отмененные поездки
Вероятность, что российские туроператоры вернут долги туристам за несостоявшиеся из-за пандемии и специальной военной операции на Украине туры в первом... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:02
2023-02-14T16:02
2023-02-14T16:02
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вероятность, что российские туроператоры вернут долги туристам за несостоявшиеся из-за пандемии и специальной военной операции на Украине туры в первом полугодии, высока, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. "Мы не собирали данные с туроператоров, мы просто выборочные опросы проводим. Я думаю, что сейчас долг составляет около одного миллиарда рублей. В первом полугодии вероятность того, что туроператоры вернут все долги, больше", — сказала Ломидзе. В начале февраля в пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщали, что продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за пандемии поездки, не планируется. Ведомство ждет от участников рынка предложения по вариантам покрытия задолженности. В декабре прошлого года, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России глава МЭР Максим Решетников заявлял о том, что долг туроператоров перед клиентами за несостоявшиеся поездки сократится до 1,5 миллиарда рублей. Он уточнял, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до десяти миллиардов.
https://ria.ru/20230202/puteshestviya-1849209000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В АТОР рассказали, когда туроператоры вернут средства за отмененные поездки
АТОР ожидает погашения туроператорами долгов за отмененные поездки в первом полугодии