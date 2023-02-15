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Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами
Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами - РИА Новости, 15.02.2023
Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами
Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 дружественных стран, заявил в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:29
2023-02-15T14:29
2023-02-15T14:54
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индонезия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 дружественных стран, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы и над облегчением визового режима работаем сейчас где-то с 11 странами. Нам уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки. Ещё шесть (стран — ред.), если не ошибаюсь, включая Индию и Индонезию, для облегчённых условий, которые совсем простые. Не думаем забывать, что у нас в работе снятие ограничений на выдачу электронных виз большому количеству стран, около 70, за исключением недружественных, которые прекратили нам выдавать визы в упрощённом порядке", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе.
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индия, россия, индонезия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), туризм, новости - туризм, визы
Индия, Россия, Индонезия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Визы
14:29 15.02.2023 (обновлено: 14:54 15.02.2023)
Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами
Лавров: Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами, включая Индию