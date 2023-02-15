https://ria.ru/20230215/vizy-1852170505.html

Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами

Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами - РИА Новости, 15.02.2023

Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами

Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 дружественных стран, заявил в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:29

2023-02-15T14:29

2023-02-15T14:54

индия

россия

индонезия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_412:466:3072:1962_1920x0_80_0_0_853437166065034c88b4a9c40087a9e8.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами и над снятием ограничений на выдачу электронных виз для около 70 дружественных стран, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы и над облегчением визового режима работаем сейчас где-то с 11 странами. Нам уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки. Ещё шесть (стран — ред.), если не ошибаюсь, включая Индию и Индонезию, для облегчённых условий, которые совсем простые. Не думаем забывать, что у нас в работе снятие ограничений на выдачу электронных виз большому количеству стран, около 70, за исключением недружественных, которые прекратили нам выдавать визы в упрощённом порядке", — сказал Лавров в ходе выступления на "Правительственном часе" в Государственной думе.

https://ria.ru/20230214/vizy-1851899123.html

индия

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, индонезия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), туризм, новости - туризм, визы