https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852493823.html

Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"

Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям" - РИА Новости, 17.02.2023

Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"

Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:16

2023-02-17T10:16

2023-02-17T10:16

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. "Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, в Богородске и окрестных селениях их проживало немало. Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха", — рассказали в компании. По прибытии в Богородск участников ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и "Музея керамики", а также визит на конюшню.Во время поездки для путешественников организуют мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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