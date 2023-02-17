https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852493823.html
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям" - РИА Новости, 17.02.2023
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"
Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:16
2023-02-17T10:16
2023-02-17T10:16
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. "Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, в Богородске и окрестных селениях их проживало немало. Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха", — рассказали в компании. По прибытии в Богородск участников ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и "Музея керамики", а также визит на конюшню.Во время поездки для путешественников организуют мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, богородск, нижний новгород
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Богородск, Нижний Новгород
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"
Из Нижнего Новгорода 23 февраля отправится туристический поезд "В гости к Куркулям"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
"Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, в Богородске и окрестных селениях их проживало немало. Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха", — рассказали в компании.
По прибытии в Богородск участников ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и "Музея керамики", а также визит на конюшню.
Во время поездки для путешественников организуют мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий.