Рейтинг@Mail.ru
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям" - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852493823.html
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям" - РИА Новости, 17.02.2023
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"
Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:16
2023-02-17T10:16
туризм
туризм
новости - туризм
богородск
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_235c9a9846896eafdb384b3d8f310ee4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. "Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, в Богородске и окрестных селениях их проживало немало. Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха", — рассказали в компании. По прибытии в Богородск участников ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и "Музея керамики", а также визит на конюшню.Во время поездки для путешественников организуют мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
богородск
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151172/53/1511725349_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_06bfd724ef994f49bc89732db4542977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, богородск, нижний новгород
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Богородск, Нижний Новгород
10:16 17.02.2023
 
Из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд "В гости к Куркулям"

Из Нижнего Новгорода 23 февраля отправится туристический поезд "В гости к Куркулям"

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал Нижнего Новгорода
Железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Туристический поезд "В гости к Куркулям" отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
"Куркулями в старину называли зажиточных крестьян, в Богородске и окрестных селениях их проживало немало. Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха", — рассказали в компании.
По прибытии в Богородск участников ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и "Музея керамики", а также визит на конюшню.
Во время поездки для путешественников организуют мастер-класс по правильному подбору кожи для разных изделий.
Жемчужина Кавказа и проводники - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая 2021, 08:00Туризм
Круиз на поезде: как увидеть семь городов за семь дней и не устать
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБогородскНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала