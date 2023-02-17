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"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов

"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов - РИА Новости, 17.02.2023

"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов

Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:00

2023-02-17T16:00

2023-02-17T16:02

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза перевозчика. "Полеты по этим маршрутам начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении. Как уточняется, рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, полеты из Перми и Махачкалы – три раза в неделю, из Казани – четыре раза в неделю.Билеты из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда в Анталью начинаются от 15 тысяч рублей в одну сторону и от 30 тысяч – туда-обратно.Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы, сообщает АТОР. В начале июня билет в одну сторону без багажа обойдется от 27 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230216/kazan-1852432736.html

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