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"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов - РИА Новости, 17.02.2023
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов
Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:00
2023-02-17T16:00
2023-02-17T16:02
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза перевозчика. "Полеты по этим маршрутам начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении. Как уточняется, рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, полеты из Перми и Махачкалы – три раза в неделю, из Казани – четыре раза в неделю.Билеты из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда в Анталью начинаются от 15 тысяч рублей в одну сторону и от 30 тысяч – туда-обратно.Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы, сообщает АТОР. В начале июня билет в одну сторону без багажа обойдется от 27 тысяч рублей.
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новости - туризм, анталья (провинция), челябинск, екатеринбург, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Челябинск, Екатеринбург, Туризм
16:00 17.02.2023 (обновлено: 16:02 17.02.2023)
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов
"Победа" с 1 июня начнет летать в Анталью еще из семи городов России
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза перевозчика.
"Полеты по этим маршрутам начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, полеты из Перми и Махачкалы – три раза в неделю, из Казани – четыре раза в неделю.
Билеты из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда в Анталью начинаются от 15 тысяч рублей в одну сторону и от 30 тысяч – туда-обратно.
Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы
, сообщает АТОР
. В начале июня билет в одну сторону без багажа обойдется от 27 тысяч рублей.