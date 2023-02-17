Рейтинг@Mail.ru
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230217/pobeda-1852705917.html
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов - РИА Новости, 17.02.2023
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов
Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:00
2023-02-17T16:02
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
челябинск
екатеринбург
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_bf5fe380263722cc22a49c4c99cd7cf3.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза перевозчика. "Полеты по этим маршрутам начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении. Как уточняется, рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, полеты из Перми и Махачкалы – три раза в неделю, из Казани – четыре раза в неделю.Билеты из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда в Анталью начинаются от 15 тысяч рублей в одну сторону и от 30 тысяч – туда-обратно.Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы, сообщает АТОР. В начале июня билет в одну сторону без багажа обойдется от 27 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230216/kazan-1852432736.html
анталья (провинция)
челябинск
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403757_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2247eae40f962f32da91b951a2d304f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, анталья (провинция), челябинск, екатеринбург, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Челябинск, Екатеринбург, Туризм
16:00 17.02.2023 (обновлено: 16:02 17.02.2023)
 
"Победа" открывает рейсы в Анталью из семи российских городов

"Победа" с 1 июня начнет летать в Анталью еще из семи городов России

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лоукостер "Победа" летом запустит рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани в турецкую Анталью, следует из релиза перевозчика.
"Полеты по этим маршрутам начнутся 1 июня 2023 года", – говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, полеты из Перми и Махачкалы – три раза в неделю, из Казани – четыре раза в неделю.
Билеты из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда в Анталью начинаются от 15 тысяч рублей в одну сторону и от 30 тысяч – туда-обратно.
Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы, сообщает АТОР. В начале июня билет в одну сторону без багажа обойдется от 27 тысяч рублей.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 16:18Туризм
Казань и Абу-Даби связал первый прямой регулярный авиарейс
 
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)ЧелябинскЕкатеринбургТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала