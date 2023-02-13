https://ria.ru/20230213/arktika-1851642044.html

В Арктике появятся экотропы для туристов

В Арктике появятся экотропы для туристов - РИА Новости, 13.02.2023

В Арктике появятся экотропы для туристов

Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:48

2023-02-13T11:48

2023-02-13T11:48

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин. В мае этого года стартует третий сезон масштабного проекта по очистке российского заполярья "Чистая Арктика". "После обследования территорий будет сформирован перечень локаций 2023 года. Также прорабатывается программа организации экспедиций на Шпицберген, – сказал Нагибин. – Еще одним направлением, совместно с крупными компаниями, станут работы по благоустройству экологических троп как мест притяжения для отдыха жителей и гостей"."Чистая Арктика" – федеральный проект по очистке территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти пять тысяч тонн отходов.

https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html

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