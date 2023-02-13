https://ria.ru/20230213/arktika-1851642044.html
В Арктике появятся экотропы для туристов
В Арктике появятся экотропы для туристов - РИА Новости, 13.02.2023
В Арктике появятся экотропы для туристов
Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:48
2023-02-13T11:48
2023-02-13T11:48
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
арктика
шпицберген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_0:181:3286:2029_1920x0_80_0_0_e99e854f0f34a6bf4de8bf746fe22a07.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин. В мае этого года стартует третий сезон масштабного проекта по очистке российского заполярья "Чистая Арктика". "После обследования территорий будет сформирован перечень локаций 2023 года. Также прорабатывается программа организации экспедиций на Шпицберген, – сказал Нагибин. – Еще одним направлением, совместно с крупными компаниями, станут работы по благоустройству экологических троп как мест притяжения для отдыха жителей и гостей"."Чистая Арктика" – федеральный проект по очистке территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти пять тысяч тонн отходов.
https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html
арктика
шпицберген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2fde5312deced3e6f4cc09fcbf2d0ac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, арктика, шпицберген
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Арктика, Шпицберген
В Арктике появятся экотропы для туристов
"Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экотроп