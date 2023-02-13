Рейтинг@Mail.ru
В Арктике появятся экотропы для туристов - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230213/arktika-1851642044.html
В Арктике появятся экотропы для туристов
В Арктике появятся экотропы для туристов - РИА Новости, 13.02.2023
В Арктике появятся экотропы для туристов
Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:48
2023-02-13T11:48
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
арктика
шпицберген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_0:181:3286:2029_1920x0_80_0_0_e99e854f0f34a6bf4de8bf746fe22a07.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин. В мае этого года стартует третий сезон масштабного проекта по очистке российского заполярья "Чистая Арктика". "После обследования территорий будет сформирован перечень локаций 2023 года. Также прорабатывается программа организации экспедиций на Шпицберген, – сказал Нагибин. – Еще одним направлением, совместно с крупными компаниями, станут работы по благоустройству экологических троп как мест притяжения для отдыха жителей и гостей"."Чистая Арктика" – федеральный проект по очистке территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти пять тысяч тонн отходов.
https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html
арктика
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681936_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2fde5312deced3e6f4cc09fcbf2d0ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, арктика, шпицберген
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Арктика, Шпицберген
11:48 13.02.2023
 
В Арктике появятся экотропы для туристов

"Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экотроп

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федпроект "Чистая Арктика" в 2023 году займется благоустройством экологических троп для туристов в Арктике, заявил в интервью РИА Новости член федерального штаба проекта Андрей Нагибин.
В мае этого года стартует третий сезон масштабного проекта по очистке российского заполярья "Чистая Арктика".
"После обследования территорий будет сформирован перечень локаций 2023 года. Также прорабатывается программа организации экспедиций на Шпицберген, – сказал Нагибин. – Еще одним направлением, совместно с крупными компаниями, станут работы по благоустройству экологических троп как мест притяжения для отдыха жителей и гостей".
"Чистая Арктика" – федеральный проект по очистке территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину. За два года волонтеры проекта очистили около 340 гектаров и убрали почти пять тысяч тонн отходов.
Туристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 08:00Туризм
"Пробник Арктики": как Мурманск стал модным туристическим направлением
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмАрктикаШпицберген
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала