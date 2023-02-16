https://ria.ru/20230216/kaliningrad-1852491645.html

В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут

В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут - РИА Новости, 16.02.2023

В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут

Созданием нового туристического маршрута для дайверов и любителей истории займется руководство Калининградской области совместно с Русским географическим... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:13

2023-02-16T18:13

2023-02-16T18:13

туризм

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Созданием нового туристического маршрута для дайверов и любителей истории займется руководство Калининградской области совместно с Русским географическим обществом (РГО), сообщает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на странице в ВКонтакте."Совместно с РГО решили сделать новый туристический маршрут, который будет включать Музей Мирового океана, подводный парк "Янтарный" и цитадель "Пиллау" (крепость XIX века в Балтийске). Такое сочетание дайвинга с интересной "наземкой", — написал чиновник.Летом этого года на дне бывшего карьера Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный планируют затопить несколько объектов, интересных для дайвинга, сообщает АТОР в Телеграм-канале. Так, одним из них станет огромный ковш шагающего экскаватора, который Музею Мирового океана пообещал передать Янтарный комбинат.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

калининград

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Мария Селиванова

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