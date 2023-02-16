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В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230216/kaliningrad-1852491645.html
В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут
В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут - РИА Новости, 16.02.2023
В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут
Созданием нового туристического маршрута для дайверов и любителей истории займется руководство Калининградской области совместно с Русским географическим... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:13
2023-02-16T18:13
туризм
туризм
новости - туризм
андрей ермак
русское географическое общество
калининград
калининградская область
балтийск
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Созданием нового туристического маршрута для дайверов и любителей истории займется руководство Калининградской области совместно с Русским географическим обществом (РГО), сообщает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на странице в ВКонтакте."Совместно с РГО решили сделать новый туристический маршрут, который будет включать Музей Мирового океана, подводный парк "Янтарный" и цитадель "Пиллау" (крепость XIX века в Балтийске). Такое сочетание дайвинга с интересной "наземкой", — написал чиновник.Летом этого года на дне бывшего карьера Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный планируют затопить несколько объектов, интересных для дайвинга, сообщает АТОР в Телеграм-канале. Так, одним из них станет огромный ковш шагающего экскаватора, который Музею Мирового океана пообещал передать Янтарный комбинат.
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туризм, новости - туризм, андрей ермак, русское географическое общество, калининград, калининградская область, балтийск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Андрей Ермак, Русское географическое общество, Калининград, Калининградская область, Балтийск
18:13 16.02.2023
 
В Калининграде запустят новый подводно-исторический турмаршрут

Власти Калининградской области планируют открыть подводно-исторический турмаршрут

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкВид на набережную Музея мирового океана в Калининграде
Вид на набережную Музея мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Созданием нового туристического маршрута для дайверов и любителей истории займется руководство Калининградской области совместно с Русским географическим обществом (РГО), сообщает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на странице в ВКонтакте.
"Совместно с РГО решили сделать новый туристический маршрут, который будет включать Музей Мирового океана, подводный парк "Янтарный" и цитадель "Пиллау" (крепость XIX века в Балтийске). Такое сочетание дайвинга с интересной "наземкой", — написал чиновник.
Летом этого года на дне бывшего карьера Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный планируют затопить несколько объектов, интересных для дайвинга, сообщает АТОР в Телеграм-канале. Так, одним из них станет огромный ковш шагающего экскаватора, который Музею Мирового океана пообещал передать Янтарный комбинат.
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