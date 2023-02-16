Рейтинг@Mail.ru
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230216/seyshely-1852341260.html
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор - РИА Новости, 16.02.2023
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор
Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:25
2023-02-16T11:25
туризм
новости - туризм
туризм
сейшельские острова
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838848426_0:520:1201:1195_1920x0_80_0_0_66f6167b98071e1b0753e8f370028993.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР.В рамках объявленной политики устойчивого развития правительство с 1 апреля обяжет туристов платить экологический налог. Ставка зависит не от категории отеля, а от количества номеров. Так, эконалог при проживании в гостинице, в котором не более 24 комнат, составит 25 сейшельских рупий (139 рублей) за каждую за ночь. В местах размещения, где от 25 до 50 номеров, придется заплатить 75 сейшельских рупий (417 рублей) за номер.Самой высокой ставка экологического сбора будет в отелях с номерным фондом более 50 номеров: 100 сейшельских рупий (примерно 556 рублей) за номер в сутки. То есть максимальная величина платежа за неделю проживания для туристов составит чуть менее четырех тысяч рублей за комнату.Расплатиться нужно будет при выезде, валюту установит само место размещения.Туроператоры говорят, что новация не снизит высокий интерес россиян к поездкам на Сейшелы.Сейчас прямые рейсы из Москвы в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билеты в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна.
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
сейшельские острова
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838848426_0:407:1201:1307_1920x0_80_0_0_b046bcc49fbea353ca9d4e21e9434e08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, сейшельские острова, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сейшельские острова, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
11:25 16.02.2023
 
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор

Власти Сейшельских островов с апреля планируют взимать с туристов экологический сбор

© РИА Новости / Ольга РаспоповаВ прозрачном каяке, Сейшелы
В прозрачном каяке, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР.
В рамках объявленной политики устойчивого развития правительство с 1 апреля обяжет туристов платить экологический налог. Ставка зависит не от категории отеля, а от количества номеров. Так, эконалог при проживании в гостинице, в котором не более 24 комнат, составит 25 сейшельских рупий (139 рублей) за каждую за ночь. В местах размещения, где от 25 до 50 номеров, придется заплатить 75 сейшельских рупий (417 рублей) за номер.
Самой высокой ставка экологического сбора будет в отелях с номерным фондом более 50 номеров: 100 сейшельских рупий (примерно 556 рублей) за номер в сутки. То есть максимальная величина платежа за неделю проживания для туристов составит чуть менее четырех тысяч рублей за комнату.
Расплатиться нужно будет при выезде, валюту установит само место размещения.
Туроператоры говорят, что новация не снизит высокий интерес россиян к поездкам на Сейшелы.
Сейчас прямые рейсы из Москвы в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билеты в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна.
Беседка на пресноводном озере сейшельского острова Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 08:00Туризм
"Рай, но с особенностями". Чем привлекают россиян Сейшелы
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмСейшельские островаМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала