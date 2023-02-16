https://ria.ru/20230216/seyshely-1852341260.html

На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор

На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор - РИА Новости, 16.02.2023

На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор

Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:25

2023-02-16T11:25

2023-02-16T11:25

туризм

новости - туризм

туризм

сейшельские острова

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР.В рамках объявленной политики устойчивого развития правительство с 1 апреля обяжет туристов платить экологический налог. Ставка зависит не от категории отеля, а от количества номеров. Так, эконалог при проживании в гостинице, в котором не более 24 комнат, составит 25 сейшельских рупий (139 рублей) за каждую за ночь. В местах размещения, где от 25 до 50 номеров, придется заплатить 75 сейшельских рупий (417 рублей) за номер.Самой высокой ставка экологического сбора будет в отелях с номерным фондом более 50 номеров: 100 сейшельских рупий (примерно 556 рублей) за номер в сутки. То есть максимальная величина платежа за неделю проживания для туристов составит чуть менее четырех тысяч рублей за комнату.Расплатиться нужно будет при выезде, валюту установит само место размещения.Туроператоры говорят, что новация не снизит высокий интерес россиян к поездкам на Сейшелы.Сейчас прямые рейсы из Москвы в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билеты в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна.

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

сейшельские острова

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сейшельские острова, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)