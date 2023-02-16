https://ria.ru/20230216/seyshely-1852341260.html
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор - РИА Новости, 16.02.2023
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор
Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:25
2023-02-16T11:25
2023-02-16T11:25
туризм
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туризм
сейшельские острова
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР.В рамках объявленной политики устойчивого развития правительство с 1 апреля обяжет туристов платить экологический налог. Ставка зависит не от категории отеля, а от количества номеров. Так, эконалог при проживании в гостинице, в котором не более 24 комнат, составит 25 сейшельских рупий (139 рублей) за каждую за ночь. В местах размещения, где от 25 до 50 номеров, придется заплатить 75 сейшельских рупий (417 рублей) за номер.Самой высокой ставка экологического сбора будет в отелях с номерным фондом более 50 номеров: 100 сейшельских рупий (примерно 556 рублей) за номер в сутки. То есть максимальная величина платежа за неделю проживания для туристов составит чуть менее четырех тысяч рублей за комнату.Расплатиться нужно будет при выезде, валюту установит само место размещения.Туроператоры говорят, что новация не снизит высокий интерес россиян к поездкам на Сейшелы.Сейчас прямые рейсы из Москвы в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билеты в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна.
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, сейшельские острова, москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сейшельские острова, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
На Сейшелах с туристов будут взимать экологический сбор
Власти Сейшельских островов с апреля планируют взимать с туристов экологический сбор
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Сейшельские острова с апреля вводят экологический сбор, сообщает АТОР
.
В рамках объявленной политики устойчивого развития правительство с 1 апреля обяжет туристов платить экологический налог. Ставка зависит не от категории отеля, а от количества номеров. Так, эконалог при проживании в гостинице, в котором не более 24 комнат, составит 25 сейшельских рупий (139 рублей) за каждую за ночь. В местах размещения, где от 25 до 50 номеров, придется заплатить 75 сейшельских рупий (417 рублей) за номер.
Самой высокой ставка экологического сбора будет в отелях с номерным фондом более 50 номеров: 100 сейшельских рупий (примерно 556 рублей) за номер в сутки. То есть максимальная величина платежа за неделю проживания для туристов составит чуть менее четырех тысяч рублей за комнату.
Расплатиться нужно будет при выезде, валюту установит само место размещения.
Туроператоры говорят, что новация не снизит высокий интерес россиян к поездкам на Сейшелы.
Сейчас прямые рейсы из Москвы
в Маэ, столицу островного государства, выполняет "Аэрофлот
". В летнем сезоне самолеты будут летать трижды в неделю, стоимость билеты в один конец — от 47 тысяч рублей. Также добраться на острова можно со стыковками в аэропортах ОАЭ
, Катара
, Омана
и Бахрейна
.