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В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
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В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил - РИА Новости, 15.02.2023
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил
В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:31
2023-02-15T17:31
туризм
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таиланд
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger.В спасательную команду об инциденте сообщил свидетель. Он рассказал, что турист путешествовал в одиночку, на месте он попросил подростка сделать снимок. Мужчина искал подходящее место для фото, отступил назад и упал.По данным местных СМИ, вершина Пху Тхап Бурк – популярная локация для селфи благодаря живописной природе.Спасатели быстро прибыли на место, нашли мужчину и констатировали, что даже серьезных травм у него нет. Пострадавший лишь чувствовал ломоту по всему телу. Туристу была оказана первая помощь, а позже его отправили в больницу.Спасатели предположили, что избежать травм мужчине помогли "подушка" из банановых листьев и густая трава.
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новости - туризм, туристы, туризм, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд
17:31 15.02.2023
 
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил

В Таиланде турист, пытаясь сфотографироваться, упал с семидесятиметровой скалы и выжил

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Flickr / Jim Fruchterman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger.
В спасательную команду об инциденте сообщил свидетель. Он рассказал, что турист путешествовал в одиночку, на месте он попросил подростка сделать снимок. Мужчина искал подходящее место для фото, отступил назад и упал.
По данным местных СМИ, вершина Пху Тхап Бурк – популярная локация для селфи благодаря живописной природе.
Спасатели быстро прибыли на место, нашли мужчину и констатировали, что даже серьезных травм у него нет. Пострадавший лишь чувствовал ломоту по всему телу. Туристу была оказана первая помощь, а позже его отправили в больницу.
Спасатели предположили, что избежать травм мужчине помогли "подушка" из банановых листьев и густая трава.
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