https://ria.ru/20230215/tailand-1852221259.html

В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил

В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил - РИА Новости, 15.02.2023

В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил

В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:31

2023-02-15T17:31

2023-02-15T17:31

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger.В спасательную команду об инциденте сообщил свидетель. Он рассказал, что турист путешествовал в одиночку, на месте он попросил подростка сделать снимок. Мужчина искал подходящее место для фото, отступил назад и упал.По данным местных СМИ, вершина Пху Тхап Бурк – популярная локация для селфи благодаря живописной природе.Спасатели быстро прибыли на место, нашли мужчину и констатировали, что даже серьезных травм у него нет. Пострадавший лишь чувствовал ломоту по всему телу. Туристу была оказана первая помощь, а позже его отправили в больницу.Спасатели предположили, что избежать травм мужчине помогли "подушка" из банановых листьев и густая трава.

https://ria.ru/20230213/tailand-1851791595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, таиланд