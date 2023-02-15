https://ria.ru/20230215/tailand-1852221259.html
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил - РИА Новости, 15.02.2023
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил
В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:31
2023-02-15T17:31
2023-02-15T17:31
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает The Thaiger.В спасательную команду об инциденте сообщил свидетель. Он рассказал, что турист путешествовал в одиночку, на месте он попросил подростка сделать снимок. Мужчина искал подходящее место для фото, отступил назад и упал.По данным местных СМИ, вершина Пху Тхап Бурк – популярная локация для селфи благодаря живописной природе.Спасатели быстро прибыли на место, нашли мужчину и констатировали, что даже серьезных травм у него нет. Пострадавший лишь чувствовал ломоту по всему телу. Туристу была оказана первая помощь, а позже его отправили в больницу.Спасатели предположили, что избежать травм мужчине помогли "подушка" из банановых листьев и густая трава.
https://ria.ru/20230213/tailand-1851791595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Таиланд
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил
В Таиланде турист, пытаясь сфотографироваться, упал с семидесятиметровой скалы и выжил
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
В Таиланде местный турист сорвался на 70 метров с вершины утеса Пху Тап Бурк в провинции Пхетчабун, и выжил, сообщает
The Thaiger.
В спасательную команду об инциденте сообщил свидетель. Он рассказал, что турист путешествовал в одиночку, на месте он попросил подростка сделать снимок. Мужчина искал подходящее место для фото, отступил назад и упал.
По данным местных СМИ, вершина Пху Тхап Бурк – популярная локация для селфи благодаря живописной природе.
Спасатели быстро прибыли на место, нашли мужчину и констатировали, что даже серьезных травм у него нет. Пострадавший лишь чувствовал ломоту по всему телу. Туристу была оказана первая помощь, а позже его отправили в больницу.
Спасатели предположили, что избежать травм мужчине помогли "подушка" из банановых листьев и густая трава.