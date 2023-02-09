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Биография Елены Проничевой

Биография Елены Проничевой - РИА Новости, 09.02.2023

Биография Елены Проничевой

Елена Владимировна Проничева родилась 6 июня 1983 года. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:19

2023-02-09T11:19

2023-02-09T11:19

справки

елена проничева

россия

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Елена Владимировна Проничева родилась 6 июня 1983 года.Ее отец, генерал Владимир Проничев с 2003 по 2013 годы возглавлял Пограничную службу РФ. Сестра – Екатерина Проничева была генеральным директором ВДНХ, с 2018 года по 2022 год возглавляла Комитет по туризму города Москвы. В 2005 году Елена Проничева окончила МГИМО МИД России по специальности "сравнительная политология".Работала на различных должностях в комитете по бюджету и налогам в Государственной Думе РФ, в департаменте внешнеэкономической деятельности "Газпрома", "Газпромбанке", на ВДНХ (ВВЦ).С 2013 года занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности.Под руководством Проничевой Еврейский музей и Центр толерантности вышел на международный уровень. В 2016 году открытый при музее Федеральный научно-методический центр по вопросам психологии и педагогики толерантности получил Премию ЮНЕСКО – Маданджита Сингха за продвижение толерантности и ненасилия. 15 декабря 2020 года Елена Проничева была назначена директором московского Политехнического музея.Под ее руководством Политехнический музей значительно расширил публичную и выставочную программы. Мероприятия музея проходят по всей стране, планируется открытие филиалов – в Туле, Великом Новгороде и других городах России.9 февраля 2023 года стало известно, что Елена Проничева назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.Состоит в рабочей группе "Культура" Регуляторной Гильотины – подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы по направлению культура.Награждена премией Общероссийского общественного движения "За сбережение народа", почетной грамотой Московской городской думы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, елена проничева, россия