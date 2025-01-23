https://ria.ru/20250123/pronicheva-1995092015.html

Елена Проничева: Третьяковка активно работает над международными проектами

Елена Проничева: Третьяковка активно работает над международными проектами - РИА Новости, 23.01.2025

Елена Проничева: Третьяковка активно работает над международными проектами

Третьяковская галерея демонстрирует одни из самых высоких показателей среди федеральных музеев. В прошлом году ее посетили 2,5 миллиона человек – почти на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:00:00+03:00

2025-01-23T13:00:00+03:00

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Третьяковская галерея демонстрирует одни из самых высоких показателей среди федеральных музеев. В прошлом году ее посетили 2,5 миллиона человек – почти на четверть больше, чем в 2023 году. Какие выставки представит галерея в этом году, с какими странами будет развивать сотрудничество, а также когда планирует закрытие Новой Третьяковки на реконструкцию в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева. Беседовала Александра Шванова.– Елена Владимировна, вы почти два года возглавляете один из главных музеев страны. Какие достижения на этом посту вы считаете наиболее значимыми?– Третьяковская галерея – это большой слаженный коллектив, и неправильно говорить о моих успехах. Это результат работы всей команды галереи, и именно благодаря этой команде мы год за годом показываем одни из самых высоких показателей среди федеральных музеев. В 2024 году галерею посетило более 2,5 миллиона человек – и это практически на четверть больше, чем в 2023 году. Был открыт филиал Третьяковской галереи в Самаре, начал работать корпус на Кадашевской набережной, строительство которого шло с 2013 года, выставочные проекты которого стали одними из самых посещаемых в Москве. Растет доля молодежи среди посетителей галереи, мы возобновили международную деятельность, было создано множество музейных продуктов для школьников, большое внимание мы уделяем семейному посещению музея. Это были очень интересные и насыщенные два года!– Какие выставки вызвали наибольший интерес посетителей Третьяковской галереи в 2024 году?– Конечно это выставка "Васнецовы. Связь поколений", которую посетили более 300 тысяч человек. Впервые художественное наследие этой династии художников было представлено в одном выставочном проекте. Выставку "Адепты красного. Малявин и Архипов", которая проходит в Инженерном корпусе, посетило уже более 100 тысяч, и учитывая запросы посетителей, мы приняли решение продлить срок работы выставки – она будет открыта до 23 февраля. Выставка "Передвижники", которой открылся корпус на Кадашевской набережной 30 октября, – безусловный шедевр и результат многолетней кропотливой работы научного коллектива галереи под руководством Татьяны Карповой и Татьяны Юденковой. С октября выставку посетили более 200 тысяч человек, и мы приняли решение продлить ее работу в вечернее время по воскресеньям со 2 февраля, чтобы все желающие могли ее увидеть. Отдельно стоит упомянуть о крупнейшей монографической выставке Виктора Попкова, которая сейчас проходит в корпусе галереи на Кадашевской набережной и в рамках которой представлено более 200 работ этого художника, многие из которых неизвестны широкой публике.– Министр культуры Ольга Борисовна Любимова недавно сообщала, что Третьяковская галерея представит в Китае выставку "Илья Репин". Расскажите подробнее о ней.– Да, это будет продолжением программы нашего сотрудничества с крупнейшими музеями КНР, где неизменно высок интерес к русскому искусству. После выставки "Русская душа", которая с огромным успехом прошла в Пекине в прошлом году, мы хотим продолжить знакомить китайского зрителя с творчеством русских художников и в 2025 году покажем в Пекине, Национальном музее Китая ретроспективу работ Ильи Ефимовича Репина– одного из наиболее узнаваемых отечественных художников. Это очень важная часть деятельности Третьяковской галереи – исследовать, сохранять, представлять и популяризировать искусство России в том числе и за рубежом. Сокуратором выставки станет Семен Ильич Михайловский, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина.– Какие вы видите перспективы развития сотрудничества Третьяковки с музеями других стран? С какими музеями сейчас ведете переговоры? Какие зарубежные выставки планируются в этом и в следующем годах?– В этом году в Третьяковской галерее откроется выставка работ из национального музея Султаната Оман. Сейчас мы работаем еще над несколькими международными выставочными проектами, и скоро будем готовы их анонсировать, перспективными для нас являются страны БРИКС, сейчас мы активно работаем над развитием сотрудничества с ОАЭ, Саудовской Аравией и Бразилией.– Какими выставками порадует Третьяковская галерея посетителей в этом году?– В этом году будет открыто несколько очень интересных выставок – это большой проект, посвященный творчеству Карла Брюллова, первая масштабная ретроспектива работ Ильи Машкова. Зрители обязательно оценят выставочный проект, посвященный творчеству Александра Дейнеки, в котором будут представлены работы из Курской картинной галереи имени А. Дейнеки. Многие из них никогда не покидали стен Курской галереи, и столичный зритель их не видел.В Москве стартует национальный проект "Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии", и благодаря поддержке министерства культуры РФ выставка будет показана в Уфе и Казани.В конце апреля откроется выставка "1418 дней. К 80-летию Великой Победы", приуроченная к важной дате не только для нашей страны, но и для всего мира. С первых недель Великой Отечественной в Государственной Третьяковской галерее была развернута колоссальная работа по эвакуации и демонтажу экспозиции, и мы впервые подробно расскажем об этом в рамках этого выставочного проекта. На выставке будет показано более 200 произведений из коллекции Третьяковской галереи, рассказывающих о роли русского народа в победе над фашизмом.Готовится обширная культурно-просветительская программа для школьников, студентов и преподавателей. Партнером одного из направлений программы стал Московский государственный педагогический университет.В январе мы открыли выставку Франциско Инфанте. Это его первая масштабная ретроспективная выставка в Третьяковской галерее, которую стоит увидеть и из-за ее уникальной архитектуры.– Какие выставки будут представлены в филиалах галереи?– Мы с нетерпением ждем открытия филиала Третьяковской галереи в Калининграде, для которого уже готова выставка "Пять веков русского искусства". В нее войдет около 300 произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи, включая широко известные шедевры таких художников, как Боровиковский, Тропинин, Репин, Серов, пейзажи Щедрина, Левитана, Куинджи, работы авангардистов: Малевича, Кандинского, произведения участников "Бубновый валет", представителей соцреализма и "сурового стиля", художников периода оттепели, скульптуры Голубкиной и Мухиной, а также произведения мастеров искусства второй половины XX века.В филиале Третьяковской галереи в Самаре сейчас открыта выставка "В круге цвета. Красный", а после нее мы представим проект "От Ван Гога до авангарда. Коллекционер Иван Морозов", которая включает в себя яркие шедевры собрания Морозова – работы европейских мастеров, а также их русских последователей, отражая диалог между ними.– Когда и на какой период планируется закрытие Новой Третьяковки на ремонт?– В этом году мы завершаем выставочную деятельность в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу и после новогодних праздников планируем поэтапно закрывать здание и потихоньку готовиться к реконструкции. Сейчас мы работаем над тем, в каких пространствах галереи и в каком объеме будет представлено искусство ХХ века из постоянной экспозиции в Новой Третьяковке после ее закрытия. Так что всем желающим увидеть постоянную экспозицию искусства XX века я рекомендую поторопиться.

https://ria.ru/20240925/vystavka-1974608160.html

https://ria.ru/20250116/muzej-1994669046.html

https://ria.ru/20241229/avangard-1991953808.html

https://ria.ru/20250120/vystavka-1994679857.html

китай

самара

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