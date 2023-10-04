https://ria.ru/20231004/vystavka-1900491436.html

На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев

На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев - РИА Новости, 04.10.2023

На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев

Третьяковская галерея (ГТГ) подготовила выставку "Николай Рерих" и собрала произведения мастера из 18 музеев мира. Экспозицию организовали к 150-летию... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:57

2023-10-04T16:57

2023-10-04T16:57

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россия

париж

николай рерих

елена проничева

сергей дягилев

третьяковская галерея

искусство

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея (ГТГ) подготовила выставку "Николай Рерих" и собрала произведения мастера из 18 музеев мира. Экспозицию организовали к 150-летию художника, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. "Третьяковская галерея в преддверии юбилейного года решила организовать вот такой большой выставочный проект, охватывающий все многогранное и многоликое творчество Николая Константиновича Рериха", – сказала Проничева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Самым масштабным экспонатом станет театральный задник, который выполнил Рерих в 1908 году для балета "Половецкие пляски". Он ставился в Париже в рамках первого сезона антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева". Это недавнее приобретение Третьяковской галереи. Посетителям выставки также представят свыше сотни произведений живописи и графики: от знаменитых шедевров "Гонец" и "Заморские гости" до работ индийского периода "Гуга Чохан" и "Вестник". Рерих будет представлен не только как "мастер гор", создатель станковых произведений, но и как художник, успешно реализовавший свой талант в театре и архитектуре. Специалисты галереи отобрали экспонаты из более пяти тысяч работ Рериха, пояснил куратор выставки, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX — начала XX века ГТГ Владимир Никишин. "Мы показываем Рериха многогранного, показываем разные периоды его творчества… В первой части мы, конечно, начинаем с раннего творчества… Мы отобрали на выставке все самое лучшее, около 150 работ из пяти тысяч, представляете? Это такой отбор высшего уровня", – сказал Никишин. В экспозицию войдут не только художественные произведения, но и документальные материалы из российских музейных собраний. Выставку дополнят половецкие идолы и памятники искусства Древней Азии, тибетские тханки, мемориальные предметы, архивные материалы, книги Николая Рериха об археологии, путешествиях, а также философские труды. Экспозиция будет открыта для посетителей с 10 октября до 10 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230707/muzey-1882733030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, париж, николай рерих, елена проничева, сергей дягилев, третьяковская галерея, искусство