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На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев - РИА Новости, 04.10.2023
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Культура
 
16:57 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vystavka-1900491436.html
На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев
На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев - РИА Новости, 04.10.2023
На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев
Третьяковская галерея (ГТГ) подготовила выставку "Николай Рерих" и собрала произведения мастера из 18 музеев мира. Экспозицию организовали к 150-летию... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:57
2023-10-04T16:57
культура
россия
париж
николай рерих
елена проничева
сергей дягилев
третьяковская галерея
искусство
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея (ГТГ) подготовила выставку "Николай Рерих" и собрала произведения мастера из 18 музеев мира. Экспозицию организовали к 150-летию художника, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. &quot;Третьяковская галерея в преддверии юбилейного года решила организовать вот такой большой выставочный проект, охватывающий все многогранное и многоликое творчество Николая Константиновича Рериха&quot;, – сказала Проничева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре &quot;Россия сегодня&quot;.Самым масштабным экспонатом станет театральный задник, который выполнил Рерих в 1908 году для балета "Половецкие пляски". Он ставился в Париже в рамках первого сезона антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева". Это недавнее приобретение Третьяковской галереи. Посетителям выставки также представят свыше сотни произведений живописи и графики: от знаменитых шедевров "Гонец" и "Заморские гости" до работ индийского периода "Гуга Чохан" и "Вестник". Рерих будет представлен не только как "мастер гор", создатель станковых произведений, но и как художник, успешно реализовавший свой талант в театре и архитектуре. Специалисты галереи отобрали экспонаты из более пяти тысяч работ Рериха, пояснил куратор выставки, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX — начала XX века ГТГ Владимир Никишин. "Мы показываем Рериха многогранного, показываем разные периоды его творчества… В первой части мы, конечно, начинаем с раннего творчества… Мы отобрали на выставке все самое лучшее, около 150 работ из пяти тысяч, представляете? Это такой отбор высшего уровня", – сказал Никишин. В экспозицию войдут не только художественные произведения, но и документальные материалы из российских музейных собраний. Выставку дополнят половецкие идолы и памятники искусства Древней Азии, тибетские тханки, мемориальные предметы, архивные материалы, книги Николая Рериха об археологии, путешествиях, а также философские труды. Экспозиция будет открыта для посетителей с 10 октября до 10 марта 2024 года.
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россия, париж, николай рерих, елена проничева, сергей дягилев, третьяковская галерея, искусство
Культура, Россия, Париж, Николай Рерих, Елена Проничева, Сергей Дягилев, Третьяковская галерея, Искусство
На выставку Рериха в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев

На выставку "Николай Рерих "в Третьяковке собрали экспонаты из 18 музеев мира

© Рublic domain / Николай РерихВид с сопки Вещего Олега через Волхов на Любшанскую крепость на картине "Заморские гости"
Вид с сопки Вещего Олега через Волхов на Любшанскую крепость на картине Заморские гости
© Рublic domain / Николай Рерих
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Третьяковская галерея (ГТГ) подготовила выставку "Николай Рерих" и собрала произведения мастера из 18 музеев мира. Экспозицию организовали к 150-летию художника, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева.
«

"Третьяковская галерея в преддверии юбилейного года решила организовать вот такой большой выставочный проект, охватывающий все многогранное и многоликое творчество Николая Константиновича Рериха", – сказала Проничева на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкП/к к открытию в Новой Третьяковке выставки Николая Рериха
П/к к открытию в Новой Третьяковке выставки Николая Рериха - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
П/к к открытию в Новой Третьяковке выставки Николая Рериха
Самым масштабным экспонатом станет театральный задник, который выполнил Рерих в 1908 году для балета "Половецкие пляски". Он ставился в Париже в рамках первого сезона антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева". Это недавнее приобретение Третьяковской галереи.
© Государственная Третьяковская галереяН.К. Рерих. Тень учителя. Тибет. 1932. Выставка "Николай Рерих"
Н.К. Рерих. Тень учителя. Тибет. 1932. Выставка Николай Рерих
© Государственная Третьяковская галерея
Н.К. Рерих. Тень учителя. Тибет. 1932. Выставка "Николай Рерих"
Посетителям выставки также представят свыше сотни произведений живописи и графики: от знаменитых шедевров "Гонец" и "Заморские гости" до работ индийского периода "Гуга Чохан" и "Вестник". Рерих будет представлен не только как "мастер гор", создатель станковых произведений, но и как художник, успешно реализовавший свой талант в театре и архитектуре.
Специалисты галереи отобрали экспонаты из более пяти тысяч работ Рериха, пояснил куратор выставки, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX — начала XX века ГТГ Владимир Никишин.
«
"Мы показываем Рериха многогранного, показываем разные периоды его творчества… В первой части мы, конечно, начинаем с раннего творчества… Мы отобрали на выставке все самое лучшее, около 150 работ из пяти тысяч, представляете? Это такой отбор высшего уровня", – сказал Никишин.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкП/к к открытию в Новой Третьяковке выставки Николая Рериха
П/к к открытию в Новой Третьяковке выставки Николая Рериха - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
П/к к открытию в Новой Третьяковке выставки Николая Рериха
В экспозицию войдут не только художественные произведения, но и документальные материалы из российских музейных собраний.
Выставку дополнят половецкие идолы и памятники искусства Древней Азии, тибетские тханки, мемориальные предметы, архивные материалы, книги Николая Рериха об археологии, путешествиях, а также философские труды.
Экспозиция будет открыта для посетителей с 10 октября до 10 марта 2024 года.
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