https://ria.ru/20260114/galereya-2067886477.html
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи - РИА Новости, 14.01.2026
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи
Елена Проничева покинула пост директора Государственной Третьяковской галереи по собственному желанию, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:00:00+03:00
2026-01-14T18:00:00+03:00
2026-01-14T18:13:00+03:00
елена проничева
третьяковская галерея
россия
москва
самара
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14e95ef43b3d5dee162af6e18306e778.jpg
https://ria.ru/20251225/tretyakovka-2064410818.html
россия
москва
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492996_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a920a77430ccdfc94c70c72392b2e082.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена проничева, третьяковская галерея, россия, москва, самара, ольга любимова
Елена Проничева, Третьяковская галерея, Россия, Москва, Самара, Ольга Любимова
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи
Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи по собственному желанию