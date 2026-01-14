Рейтинг@Mail.ru
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи
18:00 14.01.2026 (обновлено: 18:13 14.01.2026)
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи
Елена Проничева покинула пост директора Государственной Третьяковской галереи по собственному желанию, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
2026
Елена Проничева покинула пост директора Третьяковской галереи

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Елена Проничева покинула пост директора Государственной Третьяковской галереи по собственному желанию, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Любимова в среду объявила, что что директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.
"Елена Проничева покидает Третьяковскую галерею по собственному желанию. Мы все очень благодарны Елене за совместный труд", - написала министр в своем канале на платформе Max.
Любимова отметила, что благодаря работе Проничевой открылись десятки экспозиций, а также сразу несколько новых знаковых площадок: в Москве, Самаре и Калининграде.
"Высочайший уровень профессионализма и открытости. Верю, что мы еще с радостью вместе потрудимся!" - добавила министр.
