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Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица" - РИА Новости, 24.07.2023
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Религия
 
13:28 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/troitsa-1885946356.html
Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"
Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица" - РИА Новости, 24.07.2023
Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"
Реставраторы вскрыли ящик с иконой "Троица" Рублева Андрея и приступили к обследованию ее состояния, сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:28
2023-07-24T13:28
религия
троице-сергиева лавра
третьяковская галерея
ольга любимова
елена проничева
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реставраторы вскрыли ящик с иконой "Троица" Рублева Андрея и приступили к обследованию ее состояния, сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. "Проводится обследование... Все в плановом режиме, все работы. Ящик вскрыли, икона на столе у реставратора, и дальше обследуют состояние сохранности. То есть надо понимать, что это не дело 15 минут, это достаточно продолжительный процесс. Когда обследование закончится, будет назначена дата реставрационного совета", - говорится в сообщении. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря в 19 июля. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы". Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
https://ria.ru/20230720/pronicheva-1885182255.html
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троице-сергиева лавра, третьяковская галерея, ольга любимова, елена проничева
Религия, Троице-Сергиева лавра, Третьяковская галерея, Ольга Любимова, Елена Проничева
Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"

Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию состояния иконы "Троица" Рублева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реставраторы вскрыли ящик с иконой "Троица" Рублева Андрея и приступили к обследованию ее состояния, сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря.
"Проводится обследование... Все в плановом режиме, все работы. Ящик вскрыли, икона на столе у реставратора, и дальше обследуют состояние сохранности. То есть надо понимать, что это не дело 15 минут, это достаточно продолжительный процесс. Когда обследование закончится, будет назначена дата реставрационного совета", - говорится в сообщении.
Елена Проничева - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями
20 июля, 09:00
"Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря в 19 июля. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы".
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

Сотрудники компании АРТ-Курьер готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

Сотрудники компании АРТ-Курьер снимают со стенда икону Святая Троица Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 9

Икона доставлена в специальном ящике, который останется на время закрытым.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РелигияТроице-Сергиева лавраТретьяковская галереяОльга ЛюбимоваЕлена Проничева
 
 
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