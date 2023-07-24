https://ria.ru/20230724/troitsa-1885946356.html

Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"

Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица" - РИА Новости, 24.07.2023

Реставраторы центра Грабаря приступили к обследованию иконы "Троица"

Реставраторы вскрыли ящик с иконой "Троица" Рублева Андрея и приступили к обследованию ее состояния, сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:28

2023-07-24T13:28

2023-07-24T13:28

религия

троице-сергиева лавра

третьяковская галерея

ольга любимова

елена проничева

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реставраторы вскрыли ящик с иконой "Троица" Рублева Андрея и приступили к обследованию ее состояния, сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. "Проводится обследование... Все в плановом режиме, все работы. Ящик вскрыли, икона на столе у реставратора, и дальше обследуют состояние сохранности. То есть надо понимать, что это не дело 15 минут, это достаточно продолжительный процесс. Когда обследование закончится, будет назначена дата реставрационного совета", - говорится в сообщении. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря в 19 июля. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы". Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

https://ria.ru/20230720/pronicheva-1885182255.html

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троице-сергиева лавра, третьяковская галерея, ольга любимова, елена проничева