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Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря - РИА Новости, 20.07.2023
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Культура
 
04:15 20.07.2023 (обновлено: 05:47 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/troitsa-1885105302.html
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря - РИА Новости, 20.07.2023
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева в среду перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T04:15
2023-07-20T05:47
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева в среду перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Подробнее об этом – в фотоленте РИА Новости.
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Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева в среду перевезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Подробнее об этом – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

Сотрудники компании АРТ-Курьер готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

Сотрудники компании АРТ-Курьер снимают со стенда икону Святая Троица Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икона доставлена в специальном ящике, который останется закрытым до завтра.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Икона доставлена в специальном ящике, который останется закрытым до завтра.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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