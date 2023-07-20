Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.