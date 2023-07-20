https://ria.ru/20230720/troitsa-1885202493.html
Гендиректор Третьяковки предупредила об особых условиях хранения "Троицы"
Гендиректор Третьяковки предупредила об особых условиях хранения "Троицы" - РИА Новости, 20.07.2023
Гендиректор Третьяковки предупредила об особых условиях хранения "Троицы"
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, пока не будут созданы необходимые условия для ее хранения, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:49
2023-07-20T07:49
2023-07-20T07:53
религия
елена проничева
россия
третьяковская галерея
свято-троицкая сергиева лавра
русская православная церковь
троице-сергиева лавра
ольга любимова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, пока не будут созданы необходимые условия для ее хранения, сообщила РИА Новости генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева. "Обязательства берет на себя не только Свято-Троицкая Сергиева Лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Андрея Рублева, и вопрос не стоит "смогут ли" - пока для "Троицы" не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно", - отметила Проничева. По ее словам, условия для передачи иконы в лавру тщательно проработаны командой реставраторов и хранителей Третьяковской галереи, все эти годы наблюдавшими за ее состоянием. "На период постоянного пребывания на территории лавры "Троица" будет находиться исключительно в климатической витрине, где должна поддерживаться температура воздуха 19 градусов, относительная влажность от 50% до 55%, а помещение, в котором расположится витрина, будет оборудовано всеми необходимыми системами безопасности, это обязательные условия", - подчеркнула гендиректор Третьяковской галереи. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный Центр Грабаря в среду. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нем обеспечены такие же условия хранения (температура 19 градусов, влажность 50%), в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее. Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы". Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.
https://ria.ru/20230719/troitsa-1885121774.html
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елена проничева, россия, третьяковская галерея, свято-троицкая сергиева лавра, русская православная церковь, троице-сергиева лавра, ольга любимова, религия
Религия, Елена Проничева, Россия, Третьяковская галерея, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Русская православная церковь, Троице-Сергиева лавра, Ольга Любимова, Религия
Гендиректор Третьяковки предупредила об особых условиях хранения "Троицы"
Проничева: "Троица" не сможет находиться в Троице-Сергиевой лавре, пока не будет условий
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не сможет находиться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, пока не будут созданы необходимые условия для ее хранения, сообщила РИА Новости генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева.
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"Обязательства берет на себя не только Свято-Троицкая Сергиева Лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Андрея Рублева, и вопрос не стоит "смогут ли" - пока для "Троицы" не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно", - отметила Проничева.
По ее словам, условия для передачи иконы в лавру тщательно проработаны командой реставраторов и хранителей Третьяковской галереи, все эти годы наблюдавшими за ее состоянием.
"На период постоянного пребывания на территории лавры "Троица" будет находиться исключительно в климатической витрине, где должна поддерживаться температура воздуха 19 градусов, относительная влажность от 50% до 55%, а помещение, в котором расположится витрина, будет оборудовано всеми необходимыми системами безопасности, это обязательные условия", - подчеркнула гендиректор Третьяковской галереи.
"Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный Центр Грабаря в среду. В нем подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нем обеспечены такие же условия хранения (температура 19 градусов, влажность 50%), в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее.
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Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".
Ранее в РПЦ
сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой
и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин
распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.
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