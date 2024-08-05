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Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума - РИА Новости, 05.08.2024
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Культура
 
16:17 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/festival-1964211219.html
Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума
Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума - РИА Новости, 05.08.2024
Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума
Талантливые ребята в возрасте от 12 до 17 лет из Китая, Бразилии и Сирии планируют приехать на III Международный культурный форум, сообщила министр культуры... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:17
2024-08-05T16:17
культура
россия
китай
бразилия
ольга любимова
сергей безруков
эдгард запашный
московский дворец пионеров
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Талантливые ребята в возрасте от 12 до 17 лет из Китая, Бразилии и Сирии планируют приехать на III Международный культурный форум, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. III Международный детский культурный форум пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24 августа. "Детский культурный форум откроется во вновь отремонтированном Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 22 августа. В этом году к нам приедут более двух тысяч талантливых ребят от 12 до 17 лет из 89 регионов (РФ - ред.), некоторые из них будут нашими гостями из-за рубежа. Мы ждём наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участвовать ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии", - сказала глава ведомства на пресс-конференции. По её словам, в рамках форума пройдёт более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, а также насыщенная экскурсионная программа. "Очень хочется, чтобы ребята и отдохнули, как следует, и нашли новых друзей, и, конечно, чтобы в программе были некие элементы просвещения, дополнительного образования", - отметила Любимова. Она добавила, что кураторами форума по шести творческим направлениям выступят следующие деятели культуры: Сергей Безруков и Эдгард Запашный - "Театр и цирк", Егор Дружинин - "Хореография", Дмитрий Бак - "Литература и журналистика", Елена Проничева - "Музеи и Изобразительное искусство", Гавриил Гордеев - "Кино и анимация", Ольга Хомова - "Музыка". Министр подчеркнула, что участники форума услышат о героизме российских бойцов из первых уст, а также напишут письма и снимут видеообращения тем войнам, которые "сейчас героически защищают нашу родину". Кроме того, в рамках форума традиционно пройдёт финал "Конкурса детских инициатив" в сфере развития культуры и искусства. Финалисты покажут свои авторские проекты и получат обратную связь. Победителю окажут финансовую поддержку со стороны Минкультуры России. "Также среди специальных форматов форума отмечу хакатон "Цифровизация в культуре". Её участникам предстоит покреативить на тему того, как при помощи цифровых технологий учреждения культуры могут изменяться в будущем", - заключила Любимова. Проект организуется министерством культуры России и ФГБУК "Росконцерт" с 2022 года.
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россия, китай, бразилия, ольга любимова, сергей безруков, эдгард запашный, московский дворец пионеров
Культура, Россия, Китай, Бразилия, Ольга Любимова, Сергей Безруков, Эдгард Запашный, Московский Дворец пионеров
Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума

Любимова: на III детский культурный форум приедут ребята из КНР, Сирии, Бразилии

© Комплекс городского хозяйства МосквыДворец пионеров на Воробьевых горах в Москве
Дворец пионеров на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Дворец пионеров на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Талантливые ребята в возрасте от 12 до 17 лет из Китая, Бразилии и Сирии планируют приехать на III Международный культурный форум, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
III Международный детский культурный форум пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24 августа.
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"Детский культурный форум откроется во вновь отремонтированном Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 22 августа. В этом году к нам приедут более двух тысяч талантливых ребят от 12 до 17 лет из 89 регионов (РФ - ред.), некоторые из них будут нашими гостями из-за рубежа. Мы ждём наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участвовать ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии", - сказала глава ведомства на пресс-конференции.
По её словам, в рамках форума пройдёт более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, а также насыщенная экскурсионная программа.
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"Очень хочется, чтобы ребята и отдохнули, как следует, и нашли новых друзей, и, конечно, чтобы в программе были некие элементы просвещения, дополнительного образования", - отметила Любимова.
Она добавила, что кураторами форума по шести творческим направлениям выступят следующие деятели культуры: Сергей Безруков и Эдгард Запашный - "Театр и цирк", Егор Дружинин - "Хореография", Дмитрий Бак - "Литература и журналистика", Елена Проничева - "Музеи и Изобразительное искусство", Гавриил Гордеев - "Кино и анимация", Ольга Хомова - "Музыка".
Министр подчеркнула, что участники форума услышат о героизме российских бойцов из первых уст, а также напишут письма и снимут видеообращения тем войнам, которые "сейчас героически защищают нашу родину".
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Кроме того, в рамках форума традиционно пройдёт финал "Конкурса детских инициатив" в сфере развития культуры и искусства. Финалисты покажут свои авторские проекты и получат обратную связь. Победителю окажут финансовую поддержку со стороны Минкультуры России.
"Также среди специальных форматов форума отмечу хакатон "Цифровизация в культуре". Её участникам предстоит покреативить на тему того, как при помощи цифровых технологий учреждения культуры могут изменяться в будущем", - заключила Любимова.
Проект организуется министерством культуры России и ФГБУК "Росконцерт" с 2022 года.
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КультураРоссияКитайБразилияОльга ЛюбимоваСергей БезруковЭдгард ЗапашныйМосковский Дворец пионеров
 
 
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