https://ria.ru/20240805/festival-1964211219.html

Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума

Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума - РИА Новости, 05.08.2024

Любимова рассказала об иностранных гостях детского культурного форума

Талантливые ребята в возрасте от 12 до 17 лет из Китая, Бразилии и Сирии планируют приехать на III Международный культурный форум, сообщила министр культуры... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:17

2024-08-05T16:17

2024-08-05T16:17

культура

россия

китай

бразилия

ольга любимова

сергей безруков

эдгард запашный

московский дворец пионеров

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Талантливые ребята в возрасте от 12 до 17 лет из Китая, Бразилии и Сирии планируют приехать на III Международный культурный форум, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. III Международный детский культурный форум пройдет в Московском дворце пионеров с 22 по 24 августа. "Детский культурный форум откроется во вновь отремонтированном Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 22 августа. В этом году к нам приедут более двух тысяч талантливых ребят от 12 до 17 лет из 89 регионов (РФ - ред.), некоторые из них будут нашими гостями из-за рубежа. Мы ждём наших маленьких друзей из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии. Планируют участвовать ребята из Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии и Туркменистана, Узбекистана, Иордании и Ливии", - сказала глава ведомства на пресс-конференции. По её словам, в рамках форума пройдёт более 60 мероприятий, включая мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, лекции, семинары, а также насыщенная экскурсионная программа. "Очень хочется, чтобы ребята и отдохнули, как следует, и нашли новых друзей, и, конечно, чтобы в программе были некие элементы просвещения, дополнительного образования", - отметила Любимова. Она добавила, что кураторами форума по шести творческим направлениям выступят следующие деятели культуры: Сергей Безруков и Эдгард Запашный - "Театр и цирк", Егор Дружинин - "Хореография", Дмитрий Бак - "Литература и журналистика", Елена Проничева - "Музеи и Изобразительное искусство", Гавриил Гордеев - "Кино и анимация", Ольга Хомова - "Музыка". Министр подчеркнула, что участники форума услышат о героизме российских бойцов из первых уст, а также напишут письма и снимут видеообращения тем войнам, которые "сейчас героически защищают нашу родину". Кроме того, в рамках форума традиционно пройдёт финал "Конкурса детских инициатив" в сфере развития культуры и искусства. Финалисты покажут свои авторские проекты и получат обратную связь. Победителю окажут финансовую поддержку со стороны Минкультуры России. "Также среди специальных форматов форума отмечу хакатон "Цифровизация в культуре". Её участникам предстоит покреативить на тему того, как при помощи цифровых технологий учреждения культуры могут изменяться в будущем", - заключила Любимова. Проект организуется министерством культуры России и ФГБУК "Росконцерт" с 2022 года.

https://ria.ru/20240803/butman-1963856464.html

https://ria.ru/20240805/festival-1964205029.html

https://ria.ru/20230920/rossiya-1897440195.html

https://ria.ru/20240601/dvizhenie--1949905939.html

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китай

бразилия

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россия, китай, бразилия, ольга любимова, сергей безруков, эдгард запашный, московский дворец пионеров