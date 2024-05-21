https://ria.ru/20240521/muzey-1947433729.html

Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея"

Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея" - РИА Новости, 21.05.2024

Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея"

Новый корпус Третьяковской галереи, расположенный на Кадашевской набережной, продолжит свою работу после фестиваля "Интермузей" - его можно будет посетить... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:01

2024-05-21T15:01

2024-05-21T15:01

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елена проничева

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новый корпус Третьяковской галереи, расположенный на Кадашевской набережной, продолжит свою работу после фестиваля "Интермузей" - его можно будет посетить бесплатно с конца мая, но для этого нужна предварительная регистрация, рассказала генеральный директор музея Елена Проничева в ходе пресс-конференции. Новый корпус Третьяковской галереи расположен на Кадашевской набережной рядом с историческим зданием музея в Лаврушинском переулке. С 23 мая по 26 мая в нем пройдет международный фестиваль "Интермузей". Однако на данный момент ремонтные работы в здании продолжаются. "Мы приняли решение, что целесообразно не закрывать после "Интермузея" наше новое здание и использовать его как общественное пространство для того, чтобы жители Москвы и туристы, которые приезжают к нам, могли познакомиться с нашим новым зданием, изучить его", - заявила Проничева. Так, в корпус на Кадашевской набережной переедет часть лекционных программ, на летний период запланирована большая программа мероприятий. По ее словам, это позволит максимально эффективно опробовать здание, привыкнуть к нему и подготовиться к организации первого выставочного проекта. Проничева также подчеркнула, что в это время "посещение самого здания будет бесплатным", но по предварительной регистрации. Сам корпус же будет работать четыре дня в неделю - четверг, пятница, суббота и воскресенье. В феврале 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в ближайшие пять лет с использованием средств федерального бюджета, общий объем федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 триллиона рублей. В частности, в этот список было включено завершение строительства новых корпусов для Третьяковской галереи в Москве.

https://ria.ru/20231216/tretyakovka-1916185530.html

https://ria.ru/20231220/muzeynyemarshrutymoskva-1917053365.html

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москва, россия, елена проничева, михаил мишустин, третьяковская галерея, культура