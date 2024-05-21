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Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея" - РИА Новости, 21.05.2024
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Культура
 
15:01 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/muzey-1947433729.html
Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея"
Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея" - РИА Новости, 21.05.2024
Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея"
Новый корпус Третьяковской галереи, расположенный на Кадашевской набережной, продолжит свою работу после фестиваля "Интермузей" - его можно будет посетить... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:01
2024-05-21T15:01
культура
москва
россия
елена проничева
михаил мишустин
третьяковская галерея
культура
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новый корпус Третьяковской галереи, расположенный на Кадашевской набережной, продолжит свою работу после фестиваля "Интермузей" - его можно будет посетить бесплатно с конца мая, но для этого нужна предварительная регистрация, рассказала генеральный директор музея Елена Проничева в ходе пресс-конференции. Новый корпус Третьяковской галереи расположен на Кадашевской набережной рядом с историческим зданием музея в Лаврушинском переулке. С 23 мая по 26 мая в нем пройдет международный фестиваль "Интермузей". Однако на данный момент ремонтные работы в здании продолжаются. "Мы приняли решение, что целесообразно не закрывать после "Интермузея" наше новое здание и использовать его как общественное пространство для того, чтобы жители Москвы и туристы, которые приезжают к нам, могли познакомиться с нашим новым зданием, изучить его", - заявила Проничева. Так, в корпус на Кадашевской набережной переедет часть лекционных программ, на летний период запланирована большая программа мероприятий. По ее словам, это позволит максимально эффективно опробовать здание, привыкнуть к нему и подготовиться к организации первого выставочного проекта. Проничева также подчеркнула, что в это время "посещение самого здания будет бесплатным", но по предварительной регистрации. Сам корпус же будет работать четыре дня в неделю - четверг, пятница, суббота и воскресенье. В феврале 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в ближайшие пять лет с использованием средств федерального бюджета, общий объем федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 триллиона рублей. В частности, в этот список было включено завершение строительства новых корпусов для Третьяковской галереи в Москве.
https://ria.ru/20231216/tretyakovka-1916185530.html
https://ria.ru/20231220/muzeynyemarshrutymoskva-1917053365.html
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москва, россия, елена проничева, михаил мишустин, третьяковская галерея, культура
Культура, Москва, Россия, Елена Проничева, Михаил Мишустин, Третьяковская галерея, Культура
Новый корпус Третьяковской галереи продолжит работу после "Интермузея"

Новый корпус Третьяковской галереи можно будет посетить бесплатно с конца мая

© АГН "Москва"Ход работ по строительству корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в центре Москвы
Ход работ по строительству корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© АГН "Москва"
Ход работ по строительству корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новый корпус Третьяковской галереи, расположенный на Кадашевской набережной, продолжит свою работу после фестиваля "Интермузей" - его можно будет посетить бесплатно с конца мая, но для этого нужна предварительная регистрация, рассказала генеральный директор музея Елена Проничева в ходе пресс-конференции.
Новый корпус Третьяковской галереи расположен на Кадашевской набережной рядом с историческим зданием музея в Лаврушинском переулке. С 23 мая по 26 мая в нем пройдет международный фестиваль "Интермузей". Однако на данный момент ремонтные работы в здании продолжаются.
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"Мы приняли решение, что целесообразно не закрывать после "Интермузея" наше новое здание и использовать его как общественное пространство для того, чтобы жители Москвы и туристы, которые приезжают к нам, могли познакомиться с нашим новым зданием, изучить его", - заявила Проничева.
Так, в корпус на Кадашевской набережной переедет часть лекционных программ, на летний период запланирована большая программа мероприятий. По ее словам, это позволит максимально эффективно опробовать здание, привыкнуть к нему и подготовиться к организации первого выставочного проекта.
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Проничева также подчеркнула, что в это время "посещение самого здания будет бесплатным", но по предварительной регистрации. Сам корпус же будет работать четыре дня в неделю - четверг, пятница, суббота и воскресенье.
В феврале 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в ближайшие пять лет с использованием средств федерального бюджета, общий объем федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 триллиона рублей. В частности, в этот список было включено завершение строительства новых корпусов для Третьяковской галереи в Москве.
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