https://ria.ru/20240519/fesco-1947006659.html

Шедевры Третьяковки помогают FESCO продвигать российские товары в соцсетях

Шедевры Третьяковки помогают FESCO продвигать российские товары в соцсетях - РИА Новости, 19.05.2024

Шедевры Третьяковки помогают FESCO продвигать российские товары в соцсетях

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Транспортная группа FESCO при поддержке Государственной Третьяковской галереи запустили кампанию по продвижению за... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T13:58

2024-05-19T13:58

2024-05-19T13:58

культура

россия

вероника никишина

иван шишкин

иван крамской

абрау-дюрсо

третьяковская галерея

fesco

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Транспортная группа FESCO при поддержке Государственной Третьяковской галереи запустили кампанию по продвижению за рубежом отечественных товаров под национальным брендом "Сделано в России", сообщает РЭЦ."В социальных сетях Китая, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, Египта и Вьетнама уже появился ролик, представляющий шедевры русских художников и ассоциирующиеся с ними товары российского производства на изображениях, сгенерированных искусственным интеллектом", - говорится в сообщении.Совместный проект "Искусство логистики экспорта" представили 19 мая на совместном стенде РЭЦ и FESCO на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, где проходит второй фестиваль-ярмарка "Сделано в России".В основе кампании - синергия продвижения мягкой силы и экспорта, которая позволяет ближе познакомить иностранцев с русской культурой и привлечь внимание к продукции Made in Russia.Видеоконтент, созданный с использованием отечественного искусственного интеллекта, знакомит иностранную аудиторию со знаменитыми картинами из коллекции Третьяковской галереи. На основе этих картин искусственный интеллект создал новые изображения, которые отражают воспоминания или ассоциации россиян, связанные с отечественной продукцией.Например, картина И.И. Левитана "Цветущие яблони" ассоциируется с яблочной пастилой, а "Пасхальный натюрморт" С.Ю. Жуковского - с российским шоколадом, который активно продается за рубежом. Таким образом, видео отражает, какие образы и традиции России объединяют искусство и экспортные продукты."Уважение к историческому наследию, любовь к русской природе, внимание к мельчайшим деталям, новаторство - вот что определяет душу русского искусства, нашей продукции и самой России. Эти качества лежат в основе уникальной связи между культурным влиянием и экономическим развитием, что является ключевым элементом программы "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр. Для нового проекта совместно с FESCO и Третьяковской галереей мы отобрали знаковые произведения российских художников, чтобы показать, как они могут ассоциироваться с товарами российского экспорта", - пояснила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Наше сотрудничество с Российским экспортным центром носит комплексный характер. Это и запуск новых решений для бесшовной и эффективной доставки продукции отечественных предпринимателей зарубежным партнерам – например, уже начавшие работу "рыбный" и "мясной шаттл". Это и формирование позитивного образа российского бизнеса, товаров, сервисов. И в этой части участие в проекте Третьяковкой галереи как одного из ведущих мировых музеев, имидж созданных в нашей стране шедевров особенно ценны", — отметил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов."Шедевры из коллекции Третьяковской галереи выбраны для этого проекта не случайно. Еще с советских времен продукты с изображениями картин Галереи всегда ассоциировались с высоким качеством. Конфеты "Мишка косолапый" с изображением картины "Утро в сосновом бору" Ивана Шишкина знакомы каждому ребенку, а коробка шоколадных конфет с изображением "Незнакомки" Ивана Крамского была и остается одним из самых желанных подарков. Мы рады что именно картины Третьяковской галереи вновь послужили источником вдохновение для команды Российского экспортного центра", - отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева.География кампании охватывает 6 стран, в которых работают демонстрационно-дегустационные павильоны российской продукции агропромышленного комплекса под брендом Good Food Russia: Китай, ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Египет и Вьетнам.Программу продвижения АПК через павильоны реализуют Российский экспортный центр и министерство сельского хозяйства России. Программа позволяет российским агропроизводителям найти за рубежом новых партнеров, представив свою продукцию в постоянно действующих павильонах, а также повысить свою узнаваемость при поддержке РЭЦ, который проводит регулярные рекламно-информационные кампании в СМИ и социальных сетях в странах присутствия. Подать заявку на участие в программе Good Food Russia можно на платформе "Мой экспорт".Подробнее о проекте и как стать резидентом павильона - на сайте GoodFoodRussia.FESCO – генеральный партнер имиджевого стенда "Сделано в России".Официальным партнером ярмарки выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России "Абрау-Дюрсо".

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https://ria.ru/20240519/otmena-1944110653.html

https://ria.ru/20240519/magaziny-1946969141.html

https://ria.ru/20240517/vystavka-1946629477.html

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Варвара Скокшина

россия, вероника никишина, иван шишкин, иван крамской, абрау-дюрсо, третьяковская галерея, fesco, китай, оаэ