https://ria.ru/20241212/tretyakovkaplany-1988859471.html

Брюллов в Москве и ХХ век в Петербурге: планы Третьяковки на 2025 год

Брюллов в Москве и ХХ век в Петербурге: планы Третьяковки на 2025 год - РИА Новости, 12.12.2024

Брюллов в Москве и ХХ век в Петербурге: планы Третьяковки на 2025 год

Третьяковская галерея в 2025 году в Санкт-Петербурге представит выставку "Россия 1925–2025", в которую войдут произведения классиков отечественного искусства... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:39

2024-12-12T16:39

2024-12-12T16:39

музейные маршруты россии

москва

санкт-петербург

россия

елена проничева

эрик булатов

карл брюллов

русский музей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988840996_0:0:3048:1715_1920x0_80_0_0_5f88ddddbaee11df0e7284a2c6cbe49c.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея в 2025 году в Санкт-Петербурге представит выставку "Россия 1925–2025", в которую войдут произведения классиков отечественного искусства последнего столетия, в том числе пространственные построения Эрика Булатова и "документальные" картины Михаила Рогинского, сообщила генеральный директор музея Елена Проничева."В будущем году Третьяковская галерея представит свой первый выставочный проект в Санкт-Петербурге – "Россия 1925–2025". Посетители Центрального выставочного зала "Манеж" увидят произведения классиков отечественного искусства последнего столетия, в том числе пространственные построения Эрика Булатова и "документальные" картины Михаила Рогинского", - сказала Проничева, представляя планы на следующий год в Минкультуры РФ.Третьяковка также откроет экспозицию к 80-летию Великой Победы "1418 дней". На ней будет представлено около 250 работ из уникального по составу и количеству музейного собрания произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны. Произведения искусства и архивные материалы на выставке расскажут о стойкости и героизме русского народа в 1941-1945 годах.Одним из ключевых событий лета следующего года станет проект "Карл Брюллов" к 225-летию со дня рождения великого русского художника. Среди его главных работ будет также экспонироваться шедевр "Последний день Помпеи" из собрания Русского музея, а также малоизвестные религиозные композиции, связанные с работой над росписями Исаакиевского собора.В 2025 года откроется первая в Третьяковской галерее масштабная ретроспективная выставка художника Франциско Инфанте "Формула бесконечности". Проект расскажет об одной из ведущих фигур в отечественном искусстве второй половины XX века и о его исследовании визуальных форм через кинетические объекты и инсталляции.Весной в Новой Третьяковке запланирована выставка "Путь на Восток", которая впервые полно продемонстрирует ориентальную часть собрания галереи. Проект расскажет о русских художниках, которые работали в Центральной Азии в XX веке. Экспозиция представит работы, вдохновленные природой и колоритом этих мест и продемонстрирует, как разные культуры объединяются в искусстве.Кроме того, Третьяковка готовит ряд крупных монографических выставок. Масштабный проект будет посвящен творчеству Бориса Кустодиева. На двух этажах Инженерного корпуса покажут около 200 произведений о дореволюционной жизни России. В корпусе на Кадашевской набережной пройдет выставка Ильи Машкова. В ее состав войдет более 150 работ мастера, в том числе материалы его фотоархива.В филиале Третьяковской галереи в Самаре планируется выставка "Коллекционер Иван Морозов. От Ван Гога до Авангарда", которая впервые представит в городе всемирно известное собрание мецената Ивана Морозова. Среди экспонатов – шедевры Моне, Сезанна, Коровина, Бенуа и Грабаря. Во Владивостоке пройдут интерактивные выставки о дальневосточных авангардистах и образе моря в религиозном искусстве.

https://ria.ru/20241121/muzeikremlya-1985028603.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, россия, елена проничева, эрик булатов, карл брюллов, русский музей, третьяковская галерея