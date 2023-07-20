https://ria.ru/20230720/restavratsiya-1885206578.html

В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица"

В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица" - РИА Новости, 20.07.2023

В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица"

Сроки реставрации иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут определены после исследования её состояния, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:41

2023-07-20T08:41

2023-07-20T08:41

культура

новости культуры

елена проничева

третьяковская галерея

русская православная церковь

троице-сергиева лавра

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сроки реставрации иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут определены после исследования её состояния, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева. "До получения полных результатов исследования "Святой Троицы" после ее нахождения в храме Христа Спасителя сложно сказать, сколько потребуется времени и какие специалисты войдут в команду по работе с этим уникальным памятником древнерусского искусства", - сказала Проничева, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на реставрацию иконы. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря в среду. В нём подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нём обеспечены такие же условия хранения: температура 19 градусов, влажность 50%, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее. Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы". Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.

https://ria.ru/20230719/troitsa-1885138404.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, елена проничева, третьяковская галерея, русская православная церковь, троице-сергиева лавра