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В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица" - РИА Новости, 20.07.2023
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Культура
 
08:41 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/restavratsiya-1885206578.html
В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица"
В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица" - РИА Новости, 20.07.2023
В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица"
Сроки реставрации иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут определены после исследования её состояния, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:41
2023-07-20T08:41
культура
новости культуры
елена проничева
третьяковская галерея
русская православная церковь
троице-сергиева лавра
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сроки реставрации иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут определены после исследования её состояния, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева. "До получения полных результатов исследования "Святой Троицы" после ее нахождения в храме Христа Спасителя сложно сказать, сколько потребуется времени и какие специалисты войдут в команду по работе с этим уникальным памятником древнерусского искусства", - сказала Проничева, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на реставрацию иконы. "Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря в среду. В нём подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нём обеспечены такие же условия хранения: температура 19 градусов, влажность 50%, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее. Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы". Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.
https://ria.ru/20230719/troitsa-1885138404.html
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новости культуры, елена проничева, третьяковская галерея, русская православная церковь, троице-сергиева лавра
Культура, Новости культуры, Елена Проничева, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Троице-Сергиева лавра
В Третьяковке рассказали о сроках реставрации иконы "Троица"

Проничева: сроки реставрации "Троицы" будут определены после исследования ее состояния

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сроки реставрации иконы "Святая Троица" Андрея Рублева будут определены после исследования её состояния, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.
"До получения полных результатов исследования "Святой Троицы" после ее нахождения в храме Христа Спасителя сложно сказать, сколько потребуется времени и какие специалисты войдут в команду по работе с этим уникальным памятником древнерусского искусства", - сказала Проничева, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется на реставрацию иконы.
"Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря в среду. В нём подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщала, что в нём обеспечены такие же условия хранения: температура 19 градусов, влажность 50%, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее.
Также Проханова отмечала, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой. В нем будут участвовать специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".
Сотрудники компании АРТ-Курьер загружают контейнер с иконой Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Троицу" доставили в Центр Грабаря
Вчера, 21:26
Ранее в РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 19 июля включительно икона была доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря.
Сохранение "Троицы": как перевозили икону в Центр Грабаря
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

Сотрудники компании АРТ-Курьер готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева в храме Христа Спасителя в Москве

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

Сотрудники компании АРТ-Курьер снимают со стенда икону Святая Троица Андрея Рублева перед отправкой ее во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Икона доставлена в специальном ящике, который останется закрытым до завтра.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

Икона доставлена в специальном ящике, который останется закрытым до завтра.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Перед транспортировкой иконы ее состояние оценили эксперты Третьяковской галереи.

"Должна быть оценка специалистов, которые наблюдали икону до передачи в храм Христа Спасителя, фиксировали детально состояние ее сохранности", — рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Икону ждет более детальное обследование в Центре Грабаря.

"Это будет уже инструментальное исследование — с использованием оптики высокого разрешения, фиксацией на цифровые носители. Это позволит детально сравнить задокументированное состояние сохранности на момент передачи в храм и сейчас. Эта работа займет несколько дней, по оценке специалистов Третьяковской галереи", — сообщил Сергеев.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Результаты исследования будут представлены в ближайшее время на заседании расширенного реставрационного совета, в который войдут в том числе специалисты Третьяковской галереи. Центр Грабаря планирует также пригласить в состав совета представителей Русской православной церкви. Вместе они сформируют план работ по сохранению реликвии.

“Совет должен дать задание на проведение работ. Они, как правило, заключаются в том, чтобы наблюдать за состоянием иконы, поскольку изменения в ней могут происходить не сразу после переезда, а в течение некоторого времени”, — пояснил глава Центра Грабаря.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 9

В Центре Грабаря для иконы подготовили специальное помещение. В нем обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50-55 процентов. Также создана комфортная световая среда со светодиодными светильниками, цветовой температурой 4 тысячи кельвинов. Есть газовая система пожаротушения.

"Помимо того, что здание центра охраняется целиком, помещение, в котором будет находиться икона и где будут рабочие места реставраторов, охраняется дополнительно", — уточнил гендиректор центра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 9

По словам Сергеева, Центр Грабаря готов обеспечить доступ к реликвии как представителей Третьяковской галереи, так и РПЦ.

После всех работ реликвию планируют вернуть на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Реликвию доставила специализированная компания АРТ-Курьер", занимающаяся транспортировкой предметов искусства.

Машину сопровождали автомобили с проблесковыми маячками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 9

Икона доставлена в специальном ящике, который останется закрытым до завтра.

"В инструкции по хранению музейных ценностей прописано, что после транспортировки нельзя сразу вскрывать ящик с экспонатом — он должен какое-то время адаптироваться к помещению", — пояснила в беседе с РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 9

В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя, где ей можно было поклониться до 18 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 9

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
КультураНовости культурыЕлена ПроничеваТретьяковская галереяРусская православная церковьТроице-Сергиева лавра
 
 
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