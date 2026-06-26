Ольга Галактионова: Третьяковская галерея отметит 170 лет большим событием

Государственная Третьяковская галерея в этом году отмечает 170-летие – она прочно входит в пятерку самых популярных музеев страны и у нее много планов на будущее. Генеральный директор галереи Ольга Галактионова в интервью РИА Новости рассказала о проектах и выставках на ближайшие годы, о реконструкции здания на Крымском Валу, связях с музеями в России и за рубежом, внедрении искусственного интеллекта в жизнь музеев и объяснила, как попасть в сердце зрителя, и почему сейчас самое время наверстать упущенное в культуре. Беседовала Дарья Медведева.

– Ольга Николаевна, вы полгода возглавляете Государственную Третьяковскую галерею. Какие задачи ставите для музея и лично для себя?

– Конечно, впереди предстоит большая работа: и закрытие на реконструкцию здания на Крымском Валу, и разработка интересных выставочных планов. Кроме того, сейчас мы стараемся вдохнуть жизнь в здание на Кадашевской набережной, "намолить" это место – одна из важнейших задач. А проблемы есть всегда и везде, ими нужно заниматься. Мне повезло, что после предыдущего руководителя Елены Владимировны Проничевой мне в наследство досталось приличное хозяйство, поэтому многих проблем, с которыми я сталкивалась в других местах, можно избежать.

– Насколько изменился выставочный план Третьяковской галереи?

– Не могу сказать, что он сильно изменился. Я вышла на работу в январе – естественно, все планы уже были защищены. Практически никакие выставки я не отменяла. Сейчас проходят выставки по старому плану, а осенью и в конце года буду представлены новые проекты – среди них выставки работ Ивана Лубенникова, Льва Бакста.

Большой выставочный проект, посвященный стилям и направлениям, который будет проходить на двух площадках – на Кадашевской набережной и на Крымском валу, – станет первым из серии выставочных проектов об истории русского искусства. Всем стилям, направлениям и творческим группировкам будут посвящены отдельные большие экспозиции.

В 2027 году у нас запланирован большой выставочный проект к юбилею Кузьмы Петрова-Водкина.

– С другими российскими музеями взаимодействуете?

– В последние годы в федеральных музеях сформировалась команда новых руководителей, мы называем себя "директорами нового призыва". Мы очень активно работаем друг с другом. Очень много совместных проектов у Третьяковки и с Пушкинским музеем, и с Эрмитажем, и с Русским музеем, и с РОСИЗО. Мы должны работать совместно. Через год или два у нас будет масштабный проект с Русским музеем к юбилею Казимира Малевича.

Кроме того, Третьяковская галерея сделала совместный проект с Росатомом – выставку "Арктика. Полюс цвета", которая недавно закрылась. Сейчас реализуются проекты со Сбером, киностудией "Союзмультфильм". Многие коллеги из музеев и других индустрий приходят с интересными идеями.

– Третьяковской галерее 22 мая исполнилось 170 лет. Какими мероприятиями отпразднуете юбилейный год?

– В день юбилея, 22 мая, мы поздравили друг друга. Многие коллеги из других музеев и ведомств тоже поздравили нас с этим днем, что очень приятно. В июне в Инженерном корпусе открылись две выставки: "Иконы. Собрание Павла Третьякова" и "Предшественники Павла Третьякова". Это очень важные события нашего календаря и, скажем так, мы постепенно начинаем "разгонять" юбилейный год. Выставочный проект "Стили и направления" тоже пройдет в его рамках. А 16 ноября у нас запланировано большое событие, которым мы отметим 170-летие Галереи.

– Ваша предшественница Елена Проничева анонсировала, что Третьяковская галерея передаст более 1,2 тысячи предметов в другие музеи на временное экспонирование. Сколько экспонатов уже получили музеи?

– Это обычная практика, и участие в региональных выставочных проектах, помимо выставок в филиалах – один из наших приоритетов. В итоге, как всегда бывает, цифра окажется больше. Только за первое полугодие мы выдали в другие музеи около 500 произведений, не считая перемещений между галереей и филиалами. Музеи с такими коллекциями, как у Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа или Пушкинского музея, обречены выдавать большое количество работ, "окормлять" другие музеи и делиться с ними. Это тоже наша миссия. Запросы приходят ежедневно в огромном количестве. Мы стараемся выдавать работы, если площадка соответствует требованиям, а состояние сохранности картины позволяет ее перемещать. Я надеюсь, что у нас получится выдать работу в Витебск к юбилею города.

– Если говорить о международных связях, с кем сегодня сотрудничает Третьяковская галерея?

– В январе в Китае завершился выставочный проект "Илья Репин", он прошел с огромным успехом. В ближайшее время в Гонконгском музее планируется выставочный проект "Сокровища музеев России". В нашем корпусе на Крымском Валу проходит выставка современного искусства Омана "Пионеры искусства Омана" – очень важный совместный проект с Султанатом. Оман известен древнейшей культурой, и то, как развивается его современное искусство – очень интересно.

– А есть ли потепление в отношениях с коллегами из недружественных стран?

– Несмотря ни на что – это наши партнеры. Люди, работающие в музеях, как вы говорите, недружественных стран – образованные, они понимают, что происходит. Межмузейное взаимодействие с ними не прекращалось. Выездов нет по понятным причинам. Но существует важный, на мой взгляд, нюанс: мы так долго были сфокусированы на определенном количестве стран, что сейчас наверстываем то, что было упущено – некоторые вещи, с точки зрения культуры, от нас ускользали.

У меня есть личный пример: когда я училась на искусствоведа в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, наш прекрасный педагог Вера Григорьевна Брюсова показала нам Храм Покрова на Нерли. Я подумала: "Боже мой, какая красота, какое совершенство форм! Я мечтаю туда поехать". Это было в 1994 году. В 2014 году я вновь увидела изображение Храма Покрова на Нерли – и вдруг поняла, что прошло 20 лет, а я так и не побывала там. Я прекрасно знала Рим, Париж, Нью-Йорк и другие зарубежные города, но не была во Владимире. В тот же момент я забронировала отель и на следующий день поехала на машине во Владимир. Суть в том, что мы не знаем то, что находится рядом с нами. Сейчас, как мне кажется, у нас есть замечательная возможность изучать наши фонды и нашу культуру.

– Когда начнется реконструкция здания Третьяковки на Крымском Валу, на каком сейчас этапе работы по переезду экспонатов? Сколько ориентировочно они продлятся?

– Работа в этом направлении идет. Мы сокращаем выставочную деятельность в здании, а в марте следующего года мы планируем начинать переезд фондов. Это долгий процесс, который требует большого количества согласований. Сейчас никто не сможет сказать, сколько времени на это потребуется, уверена, что достаточно много. Особенно учитывая, что практически вся наша коллекция скульптуры хранится на Крымском Валу, и нужно найти место, куда ее можно переместить, и где она поместится. Хотя с учетом современных технологий, многие процессы протекают быстрее, нежели раньше.

– Насколько сильно реконструкция Новой Третьяковки отразится на посещаемости галереи?

– На отчетных цифрах это, конечно, отразится. Постоянная экспозиция на Крымском Валу дает около 10% от общего числа посетителей галереи. У меня в планах – сделать полноценный выставочный комплекс из нашего нового корпуса на Кадашевской набережной. Уверена, что новый подход к планированию выставок в Кадашах и Инженерном корпусе позволит привлечь больше посетителей.

– Сколько человек уже посетили Третьяковскую галерею и ее филиалы в этом году?

– С января по май 2026 года галерею посетили около 1,3 миллиона человек. Третьяковская галерея традиционно в пятерке самых посещаемых музеев России и не сдает позиции.

– Какие проекты для молодежи реализуете сегодня?

– У нас очень много проектов для молодежи и детей. Много просветительских проектов, уже ставшие легендарными творческие мастерские Третьяковской галереи, они очень востребованы. Сейчас у нас стоит очередь, чтобы попасть в детский лагерь галереи, который проходит в Москве.

Отдельно стоит сказать о наших параллельных программах к проходящим выставкам. Также в Третьяковке проводятся лекции и квесты для детей, тематические экскурсии. На мой взгляд, эта работа важна, потому что это то, что воспитывает новое поколение, растит будущих посетителей музеев и галерей.

– Для недавно открывшейся выставки "Цветы. Символ красоты" Сбер разработал три цифровых проекта на базе нейросетей. Как вы относитесь к внедрению технологий ИИ в жизнь музеев?

– Я – человек из аналогового поколения, но понимаю, что технологии идут вперед, игнорировать искусственный интеллект нельзя. Думаю, что его надо использовать в свою пользу, понимать, какие задачи он нам помогает решать. Наше сотрудничество со Сбером в этом направлении особенно яркое и, как мне кажется, очень осмысленное и интересное. Опять-таки нельзя игнорировать и то, что это интересно молодежи, которая выросла в другой реальности. Если для моего поколения интернет и мультимедиа – иностранный язык, которым мы овладели, то для молодежи – это их родной язык, привычные инструменты, они мыслят по-другому. Это надо учитывать и давать им возможность приходить к нам и пользоваться привычными сценариями.

– Какие тенденции прослеживаются в музейном деле сегодня?

– Сегодня мы не можем существовать без межмузейности, межведомственности и междисциплинарности, потому что мы боремся за нашего посетителя, а конкуренция огромная. Главная тенденция музейных проектов сейчас в том, что привлекательность выставки зачастую обуславливается тем, как упаковывается проект, как он выглядит, и как о нем рассказывают. Мне кажется, что архитектурные, дизайнерские решения современных выставок – отчасти тоже современное искусство. Оно оформляет и определяет некоторые смыслы. Мода и актуальность какого-либо направления – тоже продюсерский ход: угадать, что будет интересно посетителям. Бывает так, что есть прекрасная заявка на выставочный проект, а ты понимаешь, что сейчас он не актуален, он не ко времени. Иногда проект должен дожить до своего времени и стать актуальным.

Когда я работала в РОСИЗО, мы делали проект к столетию Кукрыниксов. Я понимала, что, даже если бы не было красивой даты столетия, этот проект необходимо делать, потому что он очень актуален. Дело даже не в политической коннотации, а просто в восприятии – в этой форме, в этих цветах. Кто-то говорит, что устал от монографии, но без монографии мы не сможем жить, потому что это яркие и интересные проекты. Здесь вопрос не моды, а именно актуальности. Всегда нужно улавливать и угадывать, что "выстрелит" в сердце зрителя.

– А у вас есть любимое направление?