https://ria.ru/20230814/troitsa-1889968930.html

Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева

Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева - РИА Новости, 14.08.2023

Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева

Обследование "Троицы" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:33

2023-08-14T14:33

2023-08-14T14:49

культура

третьяковская галерея

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обследование "Троицы" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова."Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр 19 июля. В нем было подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. 24 июля начали ее обследование. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы"."Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На её основании будет выработана программа дальнейших мероприятий", - сказала собеседница агентства.По её словам, дата расширенного реставрационного совета пока не назначена.Ранее Проханова сообщала РИА Новости, что в совете по реставрации иконы примут участие около десяти ведущих институций в области искусства, в числе которых Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html

https://ria.ru/20230720/pronicheva-1885182255.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

третьяковская галерея, государственный эрмитаж, владимир путин, ольга любимова, елена проничева, россия