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Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева - РИА Новости, 14.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:33 14.08.2023 (обновлено: 14:49 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/troitsa-1889968930.html
Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева
Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева - РИА Новости, 14.08.2023
Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева
Обследование "Троицы" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:33
2023-08-14T14:49
культура
третьяковская галерея
государственный эрмитаж
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елена проничева
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обследование "Троицы" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова."Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр 19 июля. В нем было подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. 24 июля начали ее обследование. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы"."Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На её основании будет выработана программа дальнейших мероприятий", - сказала собеседница агентства.По её словам, дата расширенного реставрационного совета пока не назначена.Ранее Проханова сообщала РИА Новости, что в совете по реставрации иконы примут участие около десяти ведущих институций в области искусства, в числе которых Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html
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третьяковская галерея, государственный эрмитаж, владимир путин, ольга любимова, елена проничева, россия
Культура, Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Владимир Путин, Ольга Любимова, Елена Проничева, Россия
Специалисты завершили обследование "Троицы" Рублева

В центре Грабаря завершили обследование "Троицы" Рублева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прибытие иконы А. Рублева "Троица" в реставрационный центр им. Грабаря. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Обследование "Троицы" Андрея Рублева завершилось в центре Грабаря, сообщила РИА Новости заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Научно-реставрационного центра имени Грабаря Елена Проханова.
"Троица" была перевезена из храма Христа Спасителя в реставрационный центр 19 июля. В нем было подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования для хранения иконы. 24 июля начали ее обследование. Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщала, что в расширенном реставрационном совете, на котором эксперты примут решение о дальнейших работах с иконой, будут участвовать специалисты Третьяковки, много лет занимавшиеся сохранением "Троицы".
"Обследование завершилось. Сейчас этап анализа полученной информации. На её основании будет выработана программа дальнейших мероприятий", - сказала собеседница агентства.
По её словам, дата расширенного реставрационного совета пока не назначена.
Ранее Проханова сообщала РИА Новости, что в совете по реставрации иконы примут участие около десяти ведущих институций в области искусства, в числе которых Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Троица" Рублева: что будет дальше с уникальной иконой
21 июля, 08:00
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Елена Проничева - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями
20 июля, 09:00
 
КультураТретьяковская галереяГосударственный ЭрмитажВладимир ПутинОльга ЛюбимоваЕлена ПроничеваРоссия
 
 
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