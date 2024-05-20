https://ria.ru/20240520/festival-1947191031.html

Эксперты из России примут участие в фестивале "Интермузей"

Эксперты из России примут участие в фестивале "Интермузей" - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперты из России примут участие в фестивале "Интермузей"

Более 250 специалистов из РФ, стран БРИКС и СНГ, а также участники Международного совета музеев (ИКОМ) выступят на международном фестивале "Интермузей",... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:29

2024-05-20T14:29

2024-05-20T14:29

музейные маршруты россии

россия

москва

египет

михаил пиотровский

алексей левыкин

елена проничева

брикс

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 250 специалистов из РФ, стран БРИКС и СНГ, а также участники Международного совета музеев (ИКОМ) выступят на международном фестивале "Интермузей", сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Международный фестиваль "Интермузей" пройдет в Москве 23 по 26 мая. В рамках фестиваля в этом году будет впервые вручена Национальная премия в области музейного дела имени Лихачева. "Спикерами фестиваля стали более 250 экспертов ведущих культурных институций федерального и регионального масштаба, среди которых президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент ИКОМ Россия, директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, управляющий исполнительный директор Национального музея египетской цивилизации Ахмед Фарук Гонейм (Египет), генеральный директор Национального музея индийского кино Девамсам Рамакришнан (Индия), независимый куратор Алессандро Романини (Италия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что деловая программа фестиваля включает в себя более 70 событий. В ней примут участие российские специалисты и иностранные эксперты БРИКС и СНГ, а также участники Международного совета музеев (ИКОМ). Каждый день будет посвящен одной из актуальных тем: развитию и вызовам музеев в новом контексте, обмену опытом профессионалов разных специальностей, а также взаимоотношениям музеев и широкой аудитории. В публичную программу фестиваля вошли более 140 событий: кинопоказы, концерты, мастер-классы и другие мероприятия, которые знакомят широкую аудиторию с актуальными культурными инициативами. В дни фестиваля на территории партнера публичной программы Дома культуры "ГЭС-2" пройдут три специальных события: шоукейс спектаклей про и для людей с инвалидностью, паблик-ток с представителями неформальных молодежных проектов и беседа о современных музейных практиках с представителями разных культурных институций. Парк Горького традиционно станет площадкой классических фестивальных активностей: музыкальных выступлений, спортивных мероприятий и экскурсий. На ВДНХ пройдут бесплатные обзорные экскурсионные туры по Центру "Космонавтика и авиация" и Музею славянской письменности "Слово". Все мероприятия в рамках фестиваля открытые и бесплатные по предварительной регистрации, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240517/petivystavka-1946595231.html

https://ria.ru/20240514/muzeynyemarshrutykazan-1944368835.html

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москва

египет

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Артем Смирнов

россия, москва, египет, михаил пиотровский, алексей левыкин, елена проничева, брикс, снг, государственный эрмитаж