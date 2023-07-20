https://ria.ru/20230720/pronicheva-1885182255.html

Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями

Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями - РИА Новости, 20.07.2023

Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в художественный центр имени академика Грабаря, где будет проведено ее комплексное исследование. Сколько... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:00

2023-07-20T09:00

2023-07-20T09:00

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Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в художественный центр имени академика Грабаря, где будет проведено ее комплексное исследование. Сколько потребуется времени для его проведения, кто будет следить за состоянием иконы и контролировать ее сохранность, и при каких условиях она будет храниться в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева.– Елена Владимировна, какие обязательства берет на себя Свято-Троицкая Сергиева Лавра, и смогут ли там создать необходимые условия для содержания иконы?– Обязательства берет на себя не только Свято-Троицкая Сергиева Лавра, но и Третьяковская галерея, учитывая огромнейшую художественную и духовную ценность творения Андрея Рублева, и вопрос не стоит, "смогут ли" – пока для "Троицы" не будут созданы необходимые условия хранения, экспонирования и обеспечения ее безопасности, размещение в соборе будет невозможно. Описание условий, которые необходимо соблюсти для передачи иконы в Лавру, занимает несколько страниц, они тщательно проработаны командой реставраторов и хранителей Третьяковской Галереи, все эти годы наблюдавшими за ее состоянием. Я не будут перечислять все, остановлюсь на нескольких. Во-первых, хочу отметить, что икона "Святая Троица" Андрея Рублева остается в федеральной собственности и на инвентарных номерах галереи, которая продолжит осуществлять оперативное управление памятником. Во-вторых, на период постоянного пребывания на территории Лавры "Троица" будет находиться исключительно в климатической витрине, где должна поддерживаться температура воздуха 19±1С, относительная влажность от 50% до 55%, а помещение, в котором расположится витрина, будет оборудовано всеми необходимыми системами безопасности, это обязательные условия. В-третьих, сотрудники Третьяковской галереи будут иметь постоянный доступ в пространство, где находится икона, разработан подробный регламент и детальная процедура мониторинга её состояния, частоты осмотра.– Скажите, а в каком состоянии сейчас находится "Троица", и какие именно реставрационные работы предстоит провести?– Перед тем, как "Святая Троица" займет свое место в Лавре, ей предстоит комплексное исследование во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, куда она отправилась после Храма Христа Спасителя. Сказать что-то о ее состоянии мы сможем только после того, как будут известны результаты исследования. Живопись Андрея Рублева величайшая драгоценность, ее сохранение и укрепление – наша основная задача. За время нахождения иконы в Третьяковской галерее сотрудниками музея создан огромный цифровой архив, содержащий детальную информацию о памятнике, динамике его состояния, всех исследованиях, которые проводились. Эти данные помогут команде реставраторов, которые будут готовить икону к перемещению в Лавру, а само нахождение "Троицы" в Центре Грабаря регулируется трехсторонним соглашением между Центром, Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой.– Понятно ли, сколько времени займут реставрационные работы? И сколько специалистов планируется привлечь к ним?– До получения полных результатов исследования "Святой Троицы" после ее нахождения в Храме Христа Спасителя сложно сказать, сколько потребуется времени, и какие специалисты войдут в команду по работе с этим уникальным памятником древнерусского искусства. Специалисты Третьяковской галереи, где практически сто лет, с 1929 года, хранилась, изучалась, экспонировалась "Святая Троица" преподобного Андрея Рублева, очень много сделали для популяризации русского средневекового искусства и именно в Третьяковской галерее началась новая страница истории "Святой Троицы".Сейчас перед нами стоит единственная задача – свидетельство о Святой Троице, образ, созданный преподобным Андреем Рублевым, должен быть нашими общими усилиями сохранен для потомков. Все стороны прекрасно понимают, какая ответственность на них возложена, а сотрудники Третьяковской галереи, в чьем оперативном управлении будет находиться "Святая Троица", совместно с Министерством культуры РФ и специалистами Центра Грабаря продолжат не только следить за со стоянием иконы, но и контролировать ее сохранность.

https://ria.ru/20230719/troitsa-1885138404.html

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интервью, елена проничева, третьяковская галерея, свято-троицкая сергиева лавра, троице-сергиева лавра, россия