https://ria.ru/20250722/repin-2030636941.html
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" - РИА Новости, 22.07.2025
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"
Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:27:00+03:00
2025-07-22T15:27:00+03:00
2025-07-22T16:59:00+03:00
культура
китай
россия
илья репин
елена проничева
софья алексеевна (царевна)
третьяковская галерея
пекин
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, на которой представлены более 90 шедевров мастера, продлится до 11 января 2026 года, часть картин впервые показаны за рубежом. "Илья Репин – "поэт" визуального искусства русского народа, сияющая звезда, чей свет никогда не померкнет в "реке" реалистического искусства. Как выдающийся представитель русского критического реализма, он с глубокой проницательностью запечатлел необъятные просторы и жизнь народа", - заявил на церемонии открытия выставки директор Национального музея Китая Ло Вэньли. Он рассказал, что выставка состоит из четырёх разделов: "Баркарола у реки: начало художественного пути", "Необъятная земля: поиски реализма", "Эпос эпохи: сияние народной души" и "Размышления в сумерках: свобода позднего творчества". "При помощи 92 произведений живописи и рисунка выставка систематически раскрывает художественную биографию знаменитого передвижника, выявляя уникальную эстетическую логику "сосуществования разума и страсти" в его творчестве", - добавил Ло Вэньли. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева в свою очередь подчеркнула, что "выставка произведений Репина — это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи, и особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее КНР - Национальном музее Китая". "Один из самых выдающихся художников второй половины XIX - начала XX века сегодня полномасштабно будет представлен в Национальном музее Китая. Его творческие достижения ознаменовали новую эру в российской художественной школе, искусстве и культуре, этот талантливый мастер очень чутко реагировал на все жизненные перипетии, все трудности, с которыми столкнулся народ России, отражая их красоту и драматизм в своих работах, он был самым красноречивым выразителем своего времени", - подчеркнула Проничева. Один из первых посетителей выставки Лю Юаньлун поделился с РИА Новости, что наибольшее впечатление на него произвел портрет Льва Николаевича Толстого кисти Репина, потому что он напечатан в китайских школьных учебниках. "Я считаю, что картины Репина действительно потрясают. Сегодня я пришёл на выставку и смог увидеть вблизи его оригинальные работы, увидеть его мазки, композицию эскизов, представленных на выставке, и понять концепцию его творчества", - рассказал он. По его словам, каждый китаец, скорее всего, знает картину Репина "Бурлаки на Волге". На выставке представлены, в частности, такие хрестоматийные произведения, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году", "Портрет писателя Л.Н. Толстого". Кроме уже хорошо известных полотен в Национальном музее Китая представлены и эскизы, которые позволят проследить путь художника от наброска до шедевра. Отдельный раздел выставки посвящен портретам – Иван Тургенев, Владимир Стасов, Афанасий Фет, Иван Крамской, Пелагея Стрепетова и другие выдающиеся люди. Творчество Ильи Репина, воплотившее лучшие традиции русской реалистической живописи и идей передвижников, по-прежнему остается вершиной художественного мастерства. Его работы продолжают волновать и вдохновлять не только российских, но и зарубежных ценителей искусства. -0-
https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html
https://ria.ru/20241011/kitay-1977554230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, илья репин, елена проничева, софья алексеевна (царевна), третьяковская галерея, пекин, культура, новости культуры
Культура, Китай, Россия, Илья Репин, Елена Проничева, Софья Алексеевна (царевна), Третьяковская галерея, Пекин, Культура, Новости культуры
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка, на которой представлены более 90 шедевров мастера, продлится до 11 января 2026 года, часть картин впервые показаны за рубежом.
"Илья Репин – "поэт" визуального искусства русского народа, сияющая звезда, чей свет никогда не померкнет в "реке" реалистического искусства. Как выдающийся представитель русского критического реализма, он с глубокой проницательностью запечатлел необъятные просторы и жизнь народа", - заявил на церемонии открытия выставки директор Национального музея Китая Ло Вэньли.
Он рассказал, что выставка состоит из четырёх разделов: "Баркарола у реки: начало художественного пути", "Необъятная земля: поиски реализма", "Эпос эпохи: сияние народной души" и "Размышления в сумерках: свобода позднего творчества".
"При помощи 92 произведений живописи и рисунка выставка систематически раскрывает художественную биографию знаменитого передвижника, выявляя уникальную эстетическую логику "сосуществования разума и страсти" в его творчестве", - добавил Ло Вэньли.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева в свою очередь подчеркнула, что "выставка произведений Репина — это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи, и особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее КНР - Национальном музее Китая".
"Один из самых выдающихся художников второй половины XIX - начала XX века сегодня полномасштабно будет представлен в Национальном музее Китая. Его творческие достижения ознаменовали новую эру в российской художественной школе, искусстве и культуре, этот талантливый мастер очень чутко реагировал на все жизненные перипетии, все трудности, с которыми столкнулся народ России, отражая их красоту и драматизм в своих работах, он был самым красноречивым выразителем своего времени", - подчеркнула Проничева.
Один из первых посетителей выставки Лю Юаньлун поделился с РИА Новости, что наибольшее впечатление на него произвел портрет Льва Николаевича Толстого кисти Репина, потому что он напечатан в китайских школьных учебниках.
"Я считаю, что картины Репина действительно потрясают. Сегодня я пришёл на выставку и смог увидеть вблизи его оригинальные работы, увидеть его мазки, композицию эскизов, представленных на выставке, и понять концепцию его творчества", - рассказал он.
По его словам, каждый китаец, скорее всего, знает картину Репина "Бурлаки на Волге".
На выставке представлены, в частности, такие хрестоматийные произведения, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году", "Портрет писателя Л.Н. Толстого".
Кроме уже хорошо известных полотен в Национальном музее Китая представлены и эскизы, которые позволят проследить путь художника от наброска до шедевра. Отдельный раздел выставки посвящен портретам – Иван Тургенев, Владимир Стасов, Афанасий Фет, Иван Крамской, Пелагея Стрепетова и другие выдающиеся люди.
Творчество Ильи Репина, воплотившее лучшие традиции русской реалистической живописи и идей передвижников, по-прежнему остается вершиной художественного мастерства. Его работы продолжают волновать и вдохновлять не только российских, но и зарубежных ценителей искусства. -0-