https://ria.ru/20250722/repin-2030636941.html

В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"

В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" - РИА Новости, 22.07.2025

В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"

Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:27:00+03:00

2025-07-22T15:27:00+03:00

2025-07-22T16:59:00+03:00

культура

китай

россия

илья репин

елена проничева

софья алексеевна (царевна)

третьяковская галерея

пекин

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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, на которой представлены более 90 шедевров мастера, продлится до 11 января 2026 года, часть картин впервые показаны за рубежом. "Илья Репин – "поэт" визуального искусства русского народа, сияющая звезда, чей свет никогда не померкнет в "реке" реалистического искусства. Как выдающийся представитель русского критического реализма, он с глубокой проницательностью запечатлел необъятные просторы и жизнь народа", - заявил на церемонии открытия выставки директор Национального музея Китая Ло Вэньли. Он рассказал, что выставка состоит из четырёх разделов: "Баркарола у реки: начало художественного пути", "Необъятная земля: поиски реализма", "Эпос эпохи: сияние народной души" и "Размышления в сумерках: свобода позднего творчества". "При помощи 92 произведений живописи и рисунка выставка систематически раскрывает художественную биографию знаменитого передвижника, выявляя уникальную эстетическую логику "сосуществования разума и страсти" в его творчестве", - добавил Ло Вэньли. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева в свою очередь подчеркнула, что "выставка произведений Репина — это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи, и особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее КНР - Национальном музее Китая". "Один из самых выдающихся художников второй половины XIX - начала XX века сегодня полномасштабно будет представлен в Национальном музее Китая. Его творческие достижения ознаменовали новую эру в российской художественной школе, искусстве и культуре, этот талантливый мастер очень чутко реагировал на все жизненные перипетии, все трудности, с которыми столкнулся народ России, отражая их красоту и драматизм в своих работах, он был самым красноречивым выразителем своего времени", - подчеркнула Проничева. Один из первых посетителей выставки Лю Юаньлун поделился с РИА Новости, что наибольшее впечатление на него произвел портрет Льва Николаевича Толстого кисти Репина, потому что он напечатан в китайских школьных учебниках. "Я считаю, что картины Репина действительно потрясают. Сегодня я пришёл на выставку и смог увидеть вблизи его оригинальные работы, увидеть его мазки, композицию эскизов, представленных на выставке, и понять концепцию его творчества", - рассказал он. По его словам, каждый китаец, скорее всего, знает картину Репина "Бурлаки на Волге". На выставке представлены, в частности, такие хрестоматийные произведения, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году", "Портрет писателя Л.Н. Толстого". Кроме уже хорошо известных полотен в Национальном музее Китая представлены и эскизы, которые позволят проследить путь художника от наброска до шедевра. Отдельный раздел выставки посвящен портретам – Иван Тургенев, Владимир Стасов, Афанасий Фет, Иван Крамской, Пелагея Стрепетова и другие выдающиеся люди. Творчество Ильи Репина, воплотившее лучшие традиции русской реалистической живописи и идей передвижников, по-прежнему остается вершиной художественного мастерства. Его работы продолжают волновать и вдохновлять не только российских, но и зарубежных ценителей искусства. -0-

https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html

https://ria.ru/20241011/kitay-1977554230.html

https://ria.ru/20241120/pekin-1984878523.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

китай, россия, илья репин, елена проничева, софья алексеевна (царевна), третьяковская галерея, пекин, культура, новости культуры