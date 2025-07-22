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В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" - РИА Новости, 22.07.2025
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Культура
 
15:27 22.07.2025 (обновлено: 16:59 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/repin-2030636941.html
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" - РИА Новости, 22.07.2025
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"
Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:27:00+03:00
2025-07-22T16:59:00+03:00
культура
китай
россия
илья репин
елена проничева
софья алексеевна (царевна)
третьяковская галерея
пекин
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая, передает корреспондент РИА Новости. Выставка, на которой представлены более 90 шедевров мастера, продлится до 11 января 2026 года, часть картин впервые показаны за рубежом. "Илья Репин – "поэт" визуального искусства русского народа, сияющая звезда, чей свет никогда не померкнет в "реке" реалистического искусства. Как выдающийся представитель русского критического реализма, он с глубокой проницательностью запечатлел необъятные просторы и жизнь народа", - заявил на церемонии открытия выставки директор Национального музея Китая Ло Вэньли. Он рассказал, что выставка состоит из четырёх разделов: "Баркарола у реки: начало художественного пути", "Необъятная земля: поиски реализма", "Эпос эпохи: сияние народной души" и "Размышления в сумерках: свобода позднего творчества". "При помощи 92 произведений живописи и рисунка выставка систематически раскрывает художественную биографию знаменитого передвижника, выявляя уникальную эстетическую логику "сосуществования разума и страсти" в его творчестве", - добавил Ло Вэньли. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева в свою очередь подчеркнула, что "выставка произведений Репина — это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи, и особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее КНР - Национальном музее Китая". "Один из самых выдающихся художников второй половины XIX - начала XX века сегодня полномасштабно будет представлен в Национальном музее Китая. Его творческие достижения ознаменовали новую эру в российской художественной школе, искусстве и культуре, этот талантливый мастер очень чутко реагировал на все жизненные перипетии, все трудности, с которыми столкнулся народ России, отражая их красоту и драматизм в своих работах, он был самым красноречивым выразителем своего времени", - подчеркнула Проничева. Один из первых посетителей выставки Лю Юаньлун поделился с РИА Новости, что наибольшее впечатление на него произвел портрет Льва Николаевича Толстого кисти Репина, потому что он напечатан в китайских школьных учебниках. "Я считаю, что картины Репина действительно потрясают. Сегодня я пришёл на выставку и смог увидеть вблизи его оригинальные работы, увидеть его мазки, композицию эскизов, представленных на выставке, и понять концепцию его творчества", - рассказал он. По его словам, каждый китаец, скорее всего, знает картину Репина "Бурлаки на Волге". На выставке представлены, в частности, такие хрестоматийные произведения, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году", "Портрет писателя Л.Н. Толстого". Кроме уже хорошо известных полотен в Национальном музее Китая представлены и эскизы, которые позволят проследить путь художника от наброска до шедевра. Отдельный раздел выставки посвящен портретам – Иван Тургенев, Владимир Стасов, Афанасий Фет, Иван Крамской, Пелагея Стрепетова и другие выдающиеся люди. Творчество Ильи Репина, воплотившее лучшие традиции русской реалистической живописи и идей передвижников, по-прежнему остается вершиной художественного мастерства. Его работы продолжают волновать и вдохновлять не только российских, но и зарубежных ценителей искусства. -0-
https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html
https://ria.ru/20241011/kitay-1977554230.html
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китай, россия, илья репин, елена проничева, софья алексеевна (царевна), третьяковская галерея, пекин, культура, новости культуры
Культура, Китай, Россия, Илья Репин, Елена Проничева, Софья Алексеевна (царевна), Третьяковская галерея, Пекин, Культура, Новости культуры
В Пекине открылась выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"

В Пекине открылась масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни"

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкВыставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" в Пекине
Выставка Илья Репин. Энциклопедия русской жизни в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" в Пекине
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Масштабная выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" во вторник открылась в Национальном музее Китая в центре Пекина в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка, на которой представлены более 90 шедевров мастера, продлится до 11 января 2026 года, часть картин впервые показаны за рубежом.
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"Илья Репин – "поэт" визуального искусства русского народа, сияющая звезда, чей свет никогда не померкнет в "реке" реалистического искусства. Как выдающийся представитель русского критического реализма, он с глубокой проницательностью запечатлел необъятные просторы и жизнь народа", - заявил на церемонии открытия выставки директор Национального музея Китая Ло Вэньли.
Он рассказал, что выставка состоит из четырёх разделов: "Баркарола у реки: начало художественного пути", "Необъятная земля: поиски реализма", "Эпос эпохи: сияние народной души" и "Размышления в сумерках: свобода позднего творчества".
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкВыставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" в Национальном музее Китая в Пекине
Выставка Илья Репин. Энциклопедия русской жизни в Национальном музее Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Выставка "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни" в Национальном музее Китая в Пекине
"При помощи 92 произведений живописи и рисунка выставка систематически раскрывает художественную биографию знаменитого передвижника, выявляя уникальную эстетическую логику "сосуществования разума и страсти" в его творчестве", - добавил Ло Вэньли.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева в свою очередь подчеркнула, что "выставка произведений Репина — это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи, и особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее КНР - Национальном музее Китая".
"Один из самых выдающихся художников второй половины XIX - начала XX века сегодня полномасштабно будет представлен в Национальном музее Китая. Его творческие достижения ознаменовали новую эру в российской художественной школе, искусстве и культуре, этот талантливый мастер очень чутко реагировал на все жизненные перипетии, все трудности, с которыми столкнулся народ России, отражая их красоту и драматизм в своих работах, он был самым красноречивым выразителем своего времени", - подчеркнула Проничева.
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Один из первых посетителей выставки Лю Юаньлун поделился с РИА Новости, что наибольшее впечатление на него произвел портрет Льва Николаевича Толстого кисти Репина, потому что он напечатан в китайских школьных учебниках.
"Я считаю, что картины Репина действительно потрясают. Сегодня я пришёл на выставку и смог увидеть вблизи его оригинальные работы, увидеть его мазки, композицию эскизов, представленных на выставке, и понять концепцию его творчества", - рассказал он.
По его словам, каждый китаец, скорее всего, знает картину Репина "Бурлаки на Волге".
На выставке представлены, в частности, такие хрестоматийные произведения, как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения в Новодевичьем монастыре во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году", "Портрет писателя Л.Н. Толстого".
Кроме уже хорошо известных полотен в Национальном музее Китая представлены и эскизы, которые позволят проследить путь художника от наброска до шедевра. Отдельный раздел выставки посвящен портретам – Иван Тургенев, Владимир Стасов, Афанасий Фет, Иван Крамской, Пелагея Стрепетова и другие выдающиеся люди.
Творчество Ильи Репина, воплотившее лучшие традиции русской реалистической живописи и идей передвижников, по-прежнему остается вершиной художественного мастерства. Его работы продолжают волновать и вдохновлять не только российских, но и зарубежных ценителей искусства. -0-
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