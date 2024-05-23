https://ria.ru/20240523/intermuzey-1947843219.html

Фестиваль "Интермузей" открывается в новом филиале Третьяковки в Москве

Фестиваль "Интермузей" открывается в новом филиале Третьяковки в Москве - РИА Новости, 23.05.2024

Фестиваль "Интермузей" открывается в новом филиале Третьяковки в Москве

Международный межмузейный фестиваль "Интермузей" открывается в новом филиале Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве в четверг, РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:02

2024-05-23T12:02

2024-05-23T12:02

музейные маршруты россии

михаил пиотровский

алексей левыкин

елена проничева

третьяковская галерея

музей москвы

москва

дом культуры "гэс-2"

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Международный межмузейный фестиваль "Интермузей" открывается в новом филиале Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве в четверг, в этот же день будет вручена первая Национальная премия в области музейного дела имени Д.С. Лихачева.Фестиваль пройдёт на семи столичных площадках: в филиале Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, в Новой Третьяковке, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, в Доме культуры "ГЭС-2", в Музее Москвы, в Парке Горького и на ВДНХ.Деловая программаСпикерами фестиваля стали более 250 экспертов ведущих культурных институций федерального и регионального масштаба, среди которых президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент ИКОМ Россия, директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева, управляющий исполнительный директор Национального музея египетской цивилизации Ахмед Фарук Гонейм (Египет), генеральный директор Национального музея индийского кино Девамсам Рамакришнан (Индия), независимый куратор Алессандро Романини (Италия) и многие другие.Деловая программа фестиваля включает в себя более 70 событий. В ней примут участие российские специалисты и иностранные эксперты БРИКС и СНГ, а также участники Международного совета музеев (ИКОМ). Каждый день будет посвящен одной из актуальных тем: развитию и вызовам музеев в новом контексте, обмену опытом профессионалов разных специальностей, а также взаимоотношениям музеев и широкой аудитории.Публичная программаВ публичную программу фестиваля вошли более 140 событий, включая кинопоказы, концерты, мастер-классы и другие мероприятия, которые знакомят широкую аудиторию с актуальными культурными инициативами.В дни фестиваля на территории партнера публичной программы Дома культуры "ГЭС-2" пройдут три специальных события: шоукейс спектаклей про и для людей с инвалидностью, паблик-ток с представителями неформальных молодежных проектов и беседа о современных музейных практиках с представителями разных культурных институций.Парк Горького традиционно станет площадкой классических фестивальных активностей: музыкальных выступлений, спортивных мероприятий и экскурсий. На ВДНХ пройдут бесплатные обзорные экскурсионные туры по Центру "Космонавтика и авиация" и Музею славянской письменности "Слово".Музейная премия имени ЛихачеваПервая Национальная премия имени Д.С. Лихачева объединяет все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия, отмечала министр культуры России Ольга Любимова.Премия будет присуждена в 16 номинациях. Шесть из них посвящены отдельным музейным профессиям и озаглавлены их названиями: "Хранитель" и "Реставратор", "Научный сотрудник" и "Экскурсовод", "Руководитель музея" и "Музейный смотритель". Еще семь номинаций помогут оценить вклад в музейное дело по конкретным направлениям деятельности и проектам, это "Музейная экспозиция" и "Выставочный проект", "Пиар-кампания музея" и "Издательский проект", "Музейный маршрут", "Спецпроект музея" и "Национальное достояние".Оценить профессиональные достижения целого музейного коллектива позволит номинация "Музей года". Номинация "Партнер музея" позволит отметить человека или институцию, сотрудничество с которыми способствовало развитию деятельности музея-заявителя. Награда в номинации "Служение делу" будет присуждена оргкомитетом премии за особый личный вклад в развитие российского музейного дела."Интермузей" продлится до 26 мая. Все мероприятия в рамках фестиваля открытые и бесплатные по предварительной регистрации.Международный межмузейный фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела, проходит в Москве с 1999 года. В последний раз его проводили в 2020 году.

https://ria.ru/20240520/festival-1947191031.html

https://ria.ru/20240521/muzey-1947433729.html

https://ria.ru/20231220/muzeynyemarshrutymoskva-1917053365.html

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михаил пиотровский, алексей левыкин, елена проничева, третьяковская галерея, музей москвы, москва, дом культуры "гэс-2", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова