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Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа" - РИА Новости, 28.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230128/daydzhest-1848003577.html
Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа"
Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа" - РИА Новости, 28.01.2023
Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа"
Началась неделя с Нового года, правда, китайского. В ночь с 21 на 22 января Кролик сменил Тигра. Праздник с размахом отметили в том числе и в Москве. В Крым... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T07:25
2023-01-28T07:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
максим решетников
виталий савельев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Началась неделя с Нового года, правда, китайского. В ночь с 21 на 22 января Кролик сменил Тигра. Праздник с размахом отметили в том числе и в Москве. В Крым наконец-то пришел Сбербанк, а внутренний туризм ждут изменения, их обсуждали на совещании у президента России Владимира Путина. О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.В середине недели президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Основной темой стали перспективы внутреннего туризма в 2023 году. Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, турпоток по России приближается к доковидным показателям и за год вырос на восемь процентов, составив примерно 62 миллиона человек. Число организованных поездок увеличилось на 16 процентов.Решетников уточнил, что Минэкономразвития предлагает временно освободить от НДС внутренние и въездные туристические путешествия по России. По его словам, для гостиниц этот налог уже обнулен. Но получается, что туроператоры, которые оптом приобретают места в отелях и заказывают перевозки, НДС по-прежнему платят.Также Минэкономразвития предложило в ближайшие два года перенаправить восемь миллиардов рублей в рамках нацпроекта по туризму на субсидирование строительства модульных гостиниц в России.Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. В этом ведомство ожидает показатель на уровне более 101 миллиона пассажиров.Также он рассказал, что число пассажирских поездов на курортах России летом увеличится.Кстати, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) разъяснили новые правила для пассажиров верхних и нижних полок. Правда, летних путешествий они не коснутся. С 1 сентября пассажиры верхних полок российских поездов получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина.Ну а зимой – на Байкал. Крупный российский туроператор возобновляет зимние чартеры к самому глубокому озеру в мире. Полетная программа продлится с 11 февраля до 25 марта.Посольство Швеции сообщило, что после технического перерыва возобновляет прием документов на визы. Заявление можно подать в центрах VFS Global.Есть изменения и в визовой политике Таиланда. Они будут особенно интересны инфлюенсерам. Новая стратегия Королевства по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях. Такие визы уже получили селебритис из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае. Может, и российским селебрити повезет.Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов.Атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан огласил предварительную статистику: его страна в 2022 году приняла более 5,2 миллиона россиян, а в этом – ожидает шесть миллионов.Будущий российский курорт готовится вступить в конкурентную борьбу с популярной у наших туристов Турцией. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (на совещании у президента), "Новая Анапа" на черноморском побережье позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов гостей в год. Такого масштабного проекта еще не было в России: предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.Еще одна хорошая новость для наших курортов. В Крым пришел Сбербанк. Он разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом.В Сочи пришлось вызвать шамана из Сибири, чтобы он привлек на горнолыжные склоны снег. Ожидается, что сегодня, 28 января, стихия окажется благосклонной к лыжникам и сноубордистам.Жительница Новосибирска Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, получила медицинскую помощь после вмешательства властей России, заявил РИА Новости ее сын Антон. От правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией. Именно оно, по словам Антона, наконец побудило местных медиков перейти от "поддержания жизни" женщины к полноценному лечению.
https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html
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байкал
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новости - туризм, туризм, туристы, максим решетников, виталий савельев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная пассажирская компания, ржд, байкал, таиланд, турция, анапа
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Максим Решетников, Виталий Савельев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная пассажирская компания, РЖД, Байкал, Таиланд, Турция, Анапа
07:25 28.01.2023
 
Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа"

Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, "Новая Анапа", НДС и чартеры на Байкал

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗимний отдых в Анапе
Зимний отдых в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Началась неделя с Нового года, правда, китайского. В ночь с 21 на 22 января Кролик сменил Тигра. Праздник с размахом отметили в том числе и в Москве. В Крым наконец-то пришел Сбербанк, а внутренний туризм ждут изменения, их обсуждали на совещании у президента России Владимира Путина. О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.
В середине недели президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Основной темой стали перспективы внутреннего туризма в 2023 году. Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, турпоток по России приближается к доковидным показателям и за год вырос на восемь процентов, составив примерно 62 миллиона человек. Число организованных поездок увеличилось на 16 процентов.
Решетников уточнил, что Минэкономразвития предлагает временно освободить от НДС внутренние и въездные туристические путешествия по России. По его словам, для гостиниц этот налог уже обнулен. Но получается, что туроператоры, которые оптом приобретают места в отелях и заказывают перевозки, НДС по-прежнему платят.
Также Минэкономразвития предложило в ближайшие два года перенаправить восемь миллиардов рублей в рамках нацпроекта по туризму на субсидирование строительства модульных гостиниц в России.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:00Туризм
Крым зимой: что там сейчас делать туристам
Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. В этом ведомство ожидает показатель на уровне более 101 миллиона пассажиров.
Также он рассказал, что число пассажирских поездов на курортах России летом увеличится.
Кстати, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) разъяснили новые правила для пассажиров верхних и нижних полок. Правда, летних путешествий они не коснутся. С 1 сентября пассажиры верхних полок российских поездов получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина.
Ну а зимой – на Байкал. Крупный российский туроператор возобновляет зимние чартеры к самому глубокому озеру в мире. Полетная программа продлится с 11 февраля до 25 марта.
Багаж туристов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 23:50Туризм
РСТ: отмена НДС для туроператоров позволит снизить стоимость путевок
Посольство Швеции сообщило, что после технического перерыва возобновляет прием документов на визы. Заявление можно подать в центрах VFS Global.
Есть изменения и в визовой политике Таиланда. Они будут особенно интересны инфлюенсерам. Новая стратегия Королевства по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях. Такие визы уже получили селебритис из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае. Может, и российским селебрити повезет.
Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов.
Пляж Эль Тирано на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00Туризм
Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле
Атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан огласил предварительную статистику: его страна в 2022 году приняла более 5,2 миллиона россиян, а в этом – ожидает шесть миллионов.
Будущий российский курорт готовится вступить в конкурентную борьбу с популярной у наших туристов Турцией. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (на совещании у президента), "Новая Анапа" на черноморском побережье позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов гостей в год. Такого масштабного проекта еще не было в России: предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.
Еще одна хорошая новость для наших курортов. В Крым пришел Сбербанк. Он разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом.
Остров Ко Тапу - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 08:00Туризм
Страна улыбок и экзотики: что туристам нужно знать о Таиланде
В Сочи пришлось вызвать шамана из Сибири, чтобы он привлек на горнолыжные склоны снег. Ожидается, что сегодня, 28 января, стихия окажется благосклонной к лыжникам и сноубордистам.
Жительница Новосибирска Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, получила медицинскую помощь после вмешательства властей России, заявил РИА Новости ее сын Антон. От правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией. Именно оно, по словам Антона, наконец побудило местных медиков перейти от "поддержания жизни" женщины к полноценному лечению.
Питание по системе шведский стол - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 08:00Туризм
"Все включено" по новым правилам: что предлагают туристам российские отели
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМаксим РешетниковВиталий СавельевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная пассажирская компанияРЖДБайкалТаиландТурцияАнапа
 
 
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