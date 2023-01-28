https://ria.ru/20230128/daydzhest-1848003577.html

Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа"

Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа" - РИА Новости, 28.01.2023

Важное в туризме за неделю: совещание у Путина, снятие НДС и "Новая Анапа"

Началась неделя с Нового года, правда, китайского. В ночь с 21 на 22 января Кролик сменил Тигра. Праздник с размахом отметили в том числе и в Москве. В Крым... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T07:25

2023-01-28T07:25

2023-01-28T07:25

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

максим решетников

виталий савельев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Началась неделя с Нового года, правда, китайского. В ночь с 21 на 22 января Кролик сменил Тигра. Праздник с размахом отметили в том числе и в Москве. В Крым наконец-то пришел Сбербанк, а внутренний туризм ждут изменения, их обсуждали на совещании у президента России Владимира Путина. О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.В середине недели президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Основной темой стали перспективы внутреннего туризма в 2023 году. Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, турпоток по России приближается к доковидным показателям и за год вырос на восемь процентов, составив примерно 62 миллиона человек. Число организованных поездок увеличилось на 16 процентов.Решетников уточнил, что Минэкономразвития предлагает временно освободить от НДС внутренние и въездные туристические путешествия по России. По его словам, для гостиниц этот налог уже обнулен. Но получается, что туроператоры, которые оптом приобретают места в отелях и заказывают перевозки, НДС по-прежнему платят.Также Минэкономразвития предложило в ближайшие два года перенаправить восемь миллиардов рублей в рамках нацпроекта по туризму на субсидирование строительства модульных гостиниц в России.Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. В этом ведомство ожидает показатель на уровне более 101 миллиона пассажиров.Также он рассказал, что число пассажирских поездов на курортах России летом увеличится.Кстати, в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) разъяснили новые правила для пассажиров верхних и нижних полок. Правда, летних путешествий они не коснутся. С 1 сентября пассажиры верхних полок российских поездов получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина.Ну а зимой – на Байкал. Крупный российский туроператор возобновляет зимние чартеры к самому глубокому озеру в мире. Полетная программа продлится с 11 февраля до 25 марта.Посольство Швеции сообщило, что после технического перерыва возобновляет прием документов на визы. Заявление можно подать в центрах VFS Global.Есть изменения и в визовой политике Таиланда. Они будут особенно интересны инфлюенсерам. Новая стратегия Королевства по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях. Такие визы уже получили селебритис из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае. Может, и российским селебрити повезет.Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов.Атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан огласил предварительную статистику: его страна в 2022 году приняла более 5,2 миллиона россиян, а в этом – ожидает шесть миллионов.Будущий российский курорт готовится вступить в конкурентную борьбу с популярной у наших туристов Турцией. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (на совещании у президента), "Новая Анапа" на черноморском побережье позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов гостей в год. Такого масштабного проекта еще не было в России: предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.Еще одна хорошая новость для наших курортов. В Крым пришел Сбербанк. Он разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом.В Сочи пришлось вызвать шамана из Сибири, чтобы он привлек на горнолыжные склоны снег. Ожидается, что сегодня, 28 января, стихия окажется благосклонной к лыжникам и сноубордистам.Жительница Новосибирска Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, получила медицинскую помощь после вмешательства властей России, заявил РИА Новости ее сын Антон. От правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией. Именно оно, по словам Антона, наконец побудило местных медиков перейти от "поддержания жизни" женщины к полноценному лечению.

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

https://ria.ru/20230124/putevki-1847217140.html

https://ria.ru/20230126/margarita-1847036906.html

https://ria.ru/20230124/tailand-1845981257.html

https://ria.ru/20230125/oteli-1847031612.html

байкал

таиланд

турция

анапа

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