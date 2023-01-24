https://ria.ru/20230124/tailand-1847020870.html

В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы

В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы - РИА Новости, 24.01.2023

В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы

Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:16

2023-01-24T12:16

2023-01-24T12:16

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает Thaiger. "Управление по туризму Таиланда (TAT) решило предоставить пятилетние визы трем знаменитостям из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае", — говорится в заметке. Актеры Мишель Йим, Саймон Ям и ресторанный критик и блогер-путешественник Роджер Ву "имеют огромное число поклонников в Гонконге и в материковом Китае", отмечает портал.Глава управления по туризму Ютасак Супасорн заявил, что знаменитости были выбраны за их "непоколебимую поддержку и вклад в тайский туризм".

https://ria.ru/20230124/tailand-1845981257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, таиланд, гонконг, визы