https://ria.ru/20230124/tailand-1847020870.html
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы - РИА Новости, 24.01.2023
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы
Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:16
2023-01-24T12:16
2023-01-24T12:16
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает Thaiger. "Управление по туризму Таиланда (TAT) решило предоставить пятилетние визы трем знаменитостям из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае", — говорится в заметке. Актеры Мишель Йим, Саймон Ям и ресторанный критик и блогер-путешественник Роджер Ву "имеют огромное число поклонников в Гонконге и в материковом Китае", отмечает портал.Глава управления по туризму Ютасак Супасорн заявил, что знаменитости были выбраны за их "непоколебимую поддержку и вклад в тайский туризм".
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Таиланд, Гонконг, Визы
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы
Таиланд выдаст пятилетние визы знаменитостям с большим числом подписчиков в соцсетях