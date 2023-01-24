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В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230124/tailand-1847020870.html
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы - РИА Новости, 24.01.2023
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы
Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:16
2023-01-24T12:16
туризм
новости - туризм
туризм
таиланд
гонконг
визы
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает Thaiger. "Управление по туризму Таиланда (TAT) решило предоставить пятилетние визы трем знаменитостям из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае", — говорится в заметке. Актеры Мишель Йим, Саймон Ям и ресторанный критик и блогер-путешественник Роджер Ву "имеют огромное число поклонников в Гонконге и в материковом Китае", отмечает портал.Глава управления по туризму Ютасак Супасорн заявил, что знаменитости были выбраны за их "непоколебимую поддержку и вклад в тайский туризм".
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новости - туризм, туризм, таиланд, гонконг, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Таиланд, Гонконг, Визы
12:16 24.01.2023
 
В Таиланде рассказали, кому выдадут пятилетние визы

Таиланд выдаст пятилетние визы знаменитостям с большим числом подписчиков в соцсетях

© iStock.com / kitzcornerДевушка на острове Краби в Таиланде
Девушка на острове Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© iStock.com / kitzcorner
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новая стратегия Таиланда по привлечению туристов заключается в выдаче пятилетних виз знаменитостям с большим числом подписчиков в социальных сетях, сообщает Thaiger.
"Управление по туризму Таиланда (TAT) решило предоставить пятилетние визы трем знаменитостям из Гонконга — Мишель Йим, Саймону Яму и Роджеру Ву — в обмен на продвижение индустрии гостеприимства Таиланда в Китае", — говорится в заметке.
Актеры Мишель Йим, Саймон Ям и ресторанный критик и блогер-путешественник Роджер Ву "имеют огромное число поклонников в Гонконге и в материковом Китае", отмечает портал.
Глава управления по туризму Ютасак Супасорн заявил, что знаменитости были выбраны за их "непоколебимую поддержку и вклад в тайский туризм".
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