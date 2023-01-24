https://ria.ru/20230124/aviakompanii-1847125919.html

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95 миллионов человек

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95 миллионов человек - РИА Новости, 24.01.2023

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95 миллионов человек

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее, в 2023 году Минтранс РФ ожидает показатель на РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:19

2023-01-24T16:19

2023-01-24T16:19

туризм

россия

экономика

виталий савельев

владимир путин

министерство транспорта рф (минтранс россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее, в 2023 году Минтранс РФ ожидает показатель на уровне более 101 миллиона человек, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Выступая в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, Савельев сказал: "2022 год, благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович, был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета - 174 миллиарда рублей, за счет которых было перевезено более 95 миллионов человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов юга. В 2023 году мы планируем перевезти более 101 миллиона пассажиров, соответствующие планы доведены до авиакомпаний". Путин весной 2022 года говорил, что объем авиаперевозок в России в 2022 году должен составить не менее 100 миллионов пассажиров. В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек - на 60% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20230111/kuveyt-1844058655.html

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, виталий савельев, владимир путин, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм