https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html

Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал

Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023

Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал

Туроператор FUN&SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:55

2023-01-26T11:55

2023-01-26T11:55

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туроператор FUN&SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР.Цены начинаются от 72,5 тысяч рублей на двоих и достигают 151 тысячи. В самый расширенный пакет включены поездки по байкальскому льду на остров Ольхон и мыс Хобой, посещение Иволгинского дацана, экскурсии к старообрядцам, дегустации сибирских крепких напитков.Перевозки будут осуществляться на лайнерах "Уральских авиалиний" с 11 февраля до 25 марта. По данным АТОР, туристы активно бронируют билеты: загрузка первого рейса достигла уже 75 процентов.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, ольхон, ассоциация туроператоров россии (атор), уральские авиалинии, байкал, перелеты, путешествия