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Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
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Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал
Туроператор FUN&SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:55
2023-01-26T11:55
туризм
новости - туризм
ольхон
ассоциация туроператоров россии (атор)
уральские авиалинии
байкал
перелеты
путешествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туроператор FUN&amp;SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР.Цены начинаются от 72,5 тысяч рублей на двоих и достигают 151 тысячи. В самый расширенный пакет включены поездки по байкальскому льду на остров Ольхон и мыс Хобой, посещение Иволгинского дацана, экскурсии к старообрядцам, дегустации сибирских крепких напитков.Перевозки будут осуществляться на лайнерах "Уральских авиалиний" с 11 февраля до 25 марта. По данным АТОР, туристы активно бронируют билеты: загрузка первого рейса достигла уже 75 процентов.
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новости - туризм, ольхон, ассоциация туроператоров россии (атор), уральские авиалинии, байкал, перелеты, путешествия
Туризм, Новости - Туризм, Ольхон, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Уральские авиалинии, Байкал, Перелеты, Путешествия
11:55 26.01.2023
 
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал

Туроператор запустит чартерную программу на зимний Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкЗамерзший Байкал и мыс Бурхан (скала Шаманка) на острове Ольхон
Замерзший Байкал и мыс Бурхан (скала Шаманка) на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туроператор FUN&SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР.
"Для туристов разработаны несколько программ — от легких, с большим количеством свободного времени, до насыщенных множеством экскурсий", — рассказывают в ассоциации.
Цены начинаются от 72,5 тысяч рублей на двоих и достигают 151 тысячи. В самый расширенный пакет включены поездки по байкальскому льду на остров Ольхон и мыс Хобой, посещение Иволгинского дацана, экскурсии к старообрядцам, дегустации сибирских крепких напитков.
Перевозки будут осуществляться на лайнерах "Уральских авиалиний" с 11 февраля до 25 марта. По данным АТОР, туристы активно бронируют билеты: загрузка первого рейса достигла уже 75 процентов.
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