https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал - РИА Новости, 26.01.2023
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал
Туроператор FUN&SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:55
2023-01-26T11:55
2023-01-26T11:55
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туроператор FUN&SUNанонсировал запуск чартерной программы на зимний Байкал, сообщает АТОР.Цены начинаются от 72,5 тысяч рублей на двоих и достигают 151 тысячи. В самый расширенный пакет включены поездки по байкальскому льду на остров Ольхон и мыс Хобой, посещение Иволгинского дацана, экскурсии к старообрядцам, дегустации сибирских крепких напитков.Перевозки будут осуществляться на лайнерах "Уральских авиалиний" с 11 февраля до 25 марта. По данным АТОР, туристы активно бронируют билеты: загрузка первого рейса достигла уже 75 процентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ольхон, ассоциация туроператоров россии (атор), уральские авиалинии, байкал, перелеты, путешествия
Туризм, Новости - Туризм, Ольхон, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Уральские авиалинии, Байкал, Перелеты, Путешествия
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал
Туроператор запустит чартерную программу на зимний Байкал