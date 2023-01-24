https://ria.ru/20230124/turtsiya-1847146248.html

Турция рассчитывает на шесть миллионов туристов из России в этом году

Турция рассчитывает на шесть миллионов туристов из России в этом году - РИА Новости, 24.01.2023

Турция рассчитывает на шесть миллионов туристов из России в этом году

В прошлом году Турция приняла более 5,2 миллиона россиян, сообщил атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан на "Workshop Coral Travel &... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:43

2023-01-24T17:43

2023-01-24T20:08

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В прошлом году Турция приняла более 5,2 миллиона россиян, сообщил атташе по культуре и туризму посольства Турции Илькер Озкан на "Workshop Coral Travel & Sunmar. Раннее бронирование. Лето 2023" в Москве.По его словам, всего страну посетили более 51 миллиона туристов. Он уточнил, что это примерная статистика, точные данные будут опубликованы через неделю. Пока насчитали 5,6 миллиона гостей из Германии, 3,3 миллиона – из Великобритании."Мы рассчитываем на рост турпотока примерно на десять процентов, и более шести миллиона гостей планируем принять из России", – заявил Озкан. Он уточнил, что, если сравнить данные с 2019 годом, пока отставание составляет примерно два процента. Но в 2023-м страна рассчитывает превысить допандеймийные показатели."Мы и раньше мы работали с российским рынком, а теперь планируем увеличить продажи", – говорит генеральный директор Laur Hotels Ферхат Айдын. Он уточнил, что сейчас доля российского рынка составляет 10 процентов, но в этом году она должна стать больше. "Стоимость номеров мы не увеличивали, но упорядочили цены. На данный момент до февраля действует скидка в 51 процент для россиян", – сказал Айдын.Менеджер по маркетингу и продажам сети Coral Group Hotels & Resorts Осман Айдын, как и его коллеги, отметил, что гостиницы рассчитывают на рост турпотока из РФ. "Доля российского рынка у нас составляет примерно 35 процентов, – пояснил эксперт. – Раннее бронирование идет очень хорошо". По его словам, показатели пока не дотягивают до допандеймийного 2019 года, но по итогам могут превзойти его.Говоря о новом налоге на проживание в Турции, эксперт отметил, что c туристов эти два процента напрямую не берут. Прокомментировал сбор и атташе по туризму. По его словам, гости довольно часто спрашивают, нужно ли платить этот налог непосредственно при заселении. Озкан подчеркнул, что сумма обычно уже включена в стоимость номера. Осман Айдын отметил, что отдых в гостиницах стал чуть дороже. "Сильно ценовую политику не меняли. Только в рамках инфляции, и чтобы сохранить уровень сервиса. В среднем подняли стоимость на 15 процентов", – уточнил он.Илькер Озкан также уточнил, что россиянам хотят предложить новые регионы, причем именно не пляжные, а экскурсионные направления. Например, город Мардин, что известен своей архитектурой в арабском стиле, скалами, церквями и монастырями. Или Каппадокию, которая славится уникальным вулканическим ландшафтам, подземными городами, отелями в пещерах.

https://ria.ru/20230110/turtsiya-1843859832.html

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, отели, куда можно лететь, отдых на море