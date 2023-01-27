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Впавшая в кому на Бали россиянка получила помощь от государства - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/pomosch-1847950437.html
Впавшая в кому на Бали россиянка получила помощь от государства
Впавшая в кому на Бали россиянка получила помощь от государства - РИА Новости, 27.01.2023
Впавшая в кому на Бали россиянка получила помощь от государства
Жительница Новосибирска Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, впервые получила полагающуюся медицинскую помощь после вмешательства... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:54
2023-01-27T17:05
здоровье - общество
бали
россия
новосибирск
александр александрович
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жительница Новосибирска Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, впервые получила полагающуюся медицинскую помощь после вмешательства властей РФ, заявил РИА Новости ее сын Антон. Ранее сообщалось, что власти Индонезии отказались помочь Елене. Женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требует ее от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. "Мы обратились к Карелину Александру Александровичу (сенатор РФ - ред.), объяснили ему ситуацию. Буквально на следующий день от правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией", - рассказал Новосельцев. По его словам, именно это письмо побудило местных медиков перейти от "поддержания жизни" женщины к лечению. "Когда гарантийное письмо пришло от правительства, прямо в этот же день маму стали по-настоящему лечить. Большая бригада пришла к ней… Папа (Евгений Новосельцев, супруг Елены - ред.) сказал, что он еще не видел такого ажиотажа вокруг мамы", - отметил Антон Новосельцев. Евгений Новосельцев рассказал сыну, что "в первый раз за все эти недели увидел какое-то лечение", предположив, что индонезийские медики "ждали либо оплаты, либо какого-нибудь письма". Посольство России в Джакарте в понедельник сообщило РИА Новости, что находится в контакте с родственниками Новосельцевой по вопросам организации ее медицинской эвакуации в Россию. Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после нескольких лет работы в "ковидной" больнице. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html
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здоровье - общество, бали, россия, новосибирск, александр александрович, новости - туризм
Здоровье - Общество, Бали, Россия, Новосибирск, Александр Александрович, Туризм, Новости - Туризм
16:54 27.01.2023 (обновлено: 17:05 27.01.2023)
 
Впавшая в кому на Бали россиянка получила помощь от государства

Россиянка, впавшая в кому на Бали, впервые получила помощь после вмешательства России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПаспорта РФ
Паспорта РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жительница Новосибирска Елена Новосельцева, впавшая в кому на индонезийском острове Бали, впервые получила полагающуюся медицинскую помощь после вмешательства властей РФ, заявил РИА Новости ее сын Антон.
Ранее сообщалось, что власти Индонезии отказались помочь Елене. Женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требует ее от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей.
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"Мы обратились к Карелину Александру Александровичу (сенатор РФ - ред.), объяснили ему ситуацию. Буквально на следующий день от правительства Новосибирской области поступило письмо, в котором власти региона гарантировали оплату всех дней лечения свыше суммы, покрываемой страховой компанией", - рассказал Новосельцев.
По его словам, именно это письмо побудило местных медиков перейти от "поддержания жизни" женщины к лечению.
"Когда гарантийное письмо пришло от правительства, прямо в этот же день маму стали по-настоящему лечить. Большая бригада пришла к ней… Папа (Евгений Новосельцев, супруг Елены - ред.) сказал, что он еще не видел такого ажиотажа вокруг мамы", - отметил Антон Новосельцев.
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Евгений Новосельцев рассказал сыну, что "в первый раз за все эти недели увидел какое-то лечение", предположив, что индонезийские медики "ждали либо оплаты, либо какого-нибудь письма".
Посольство России в Джакарте в понедельник сообщило РИА Новости, что находится в контакте с родственниками Новосельцевой по вопросам организации ее медицинской эвакуации в Россию.
Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после нескольких лет работы в "ковидной" больнице. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
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