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Пассажиров верхних полок поездов наделили законным правом есть на нижних - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230123/poezd-1846860747.html
Пассажиров верхних полок поездов наделили законным правом есть на нижних
Пассажиров верхних полок поездов наделили законным правом есть на нижних - РИА Новости, 23.01.2023
Пассажиров верхних полок поездов наделили законным правом есть на нижних
Пункт правил, позволяющий пассажирам российских поездов дальнего следования с верхней полки поесть на нижней, позволяет проводнику законно требовать пустить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:46
2023-01-23T16:46
туризм
новости - туризм
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пункт правил, позволяющий пассажирам российских поездов дальнего следования с верхней полки поесть на нижней, позволяет проводнику законно требовать пустить путешественника за столик, а ехать попутчики, как и прежде, будут на месте, указанном в билете, разъяснили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД). Пассажиры верхних полок российских поездов с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние полки для завтрака, обеда и ужина. Согласно правилам, которые являются основным документом, регламентирующим в России перевозку на железнодорожном транспорте, по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) - не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12.00 до 15.00) – максимум на один час. "Для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени. Зачем нужен этот пункт правил? Он необходим для проводника и начальника поезда", - сообщили в ФПК, которая осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. Там пояснили, что сотрудники получат правовую основу, чтобы использовать ее в урегулировании споров между пассажирами. "Так, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у "нижнего" уступить, сославшись на правила Министерства транспорта", - рассказывают в компании. Также ФПК дает совет, как нужно действовать, чтобы конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок не возникало. "Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанном в билете. Чтобы путешествия в поездах дальнего следования были комфортными для всех проезжающих, мы просим пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес", - пишет компания. По любым вопросам, даже самым сложным, пассажиру необходимо обратиться к начальнику поезда, продолжает перевозчик. "Он всегда окажет содействие и поможет найти выход из любой ситуации. Для него нет ничего невозможного. Именно поэтому он и начальник поезда", - советует ФПК.
https://ria.ru/20230119/puteshestviya-1845735030.html
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новости - туризм, россия, федеральная пассажирская компания, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД
16:46 23.01.2023
 
Пассажиров верхних полок поездов наделили законным правом есть на нижних

Россияне с верхних полок поездов смогут есть за столом, но ехать должны на своих местах

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкЕда в купе вагона поезда дальнего следования
Еда в купе вагона поезда дальнего следования - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Еда в купе вагона поезда дальнего следования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пункт правил, позволяющий пассажирам российских поездов дальнего следования с верхней полки поесть на нижней, позволяет проводнику законно требовать пустить путешественника за столик, а ехать попутчики, как и прежде, будут на месте, указанном в билете, разъяснили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД).
Пассажиры верхних полок российских поездов с 1 сентября 2023 года получат законное право садиться на нижние полки для завтрака, обеда и ужина. Согласно правилам, которые являются основным документом, регламентирующим в России перевозку на железнодорожном транспорте, по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней утром (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 19.00 до 21.00) - не дольше, чем на 30 минут, в обед (с 12.00 до 15.00) – максимум на один час.
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"Для пассажиров ничего не изменилось. Проезд в поезде по-прежнему будет осуществляться на том месте, которое оплачено пассажиром и указано в его билете. Доступ к столику и другим сервисам в пути следования будет обеспечен для пассажиров вагона в равной степени. Зачем нужен этот пункт правил? Он необходим для проводника и начальника поезда", - сообщили в ФПК, которая осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России.
Там пояснили, что сотрудники получат правовую основу, чтобы использовать ее в урегулировании споров между пассажирами. "Так, в случае категорического отказа пассажира с нижней полки допускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у "нижнего" уступить, сославшись на правила Министерства транспорта", - рассказывают в компании.
Также ФПК дает совет, как нужно действовать, чтобы конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок не возникало. "Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанном в билете. Чтобы путешествия в поездах дальнего следования были комфортными для всех проезжающих, мы просим пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес", - пишет компания.
По любым вопросам, даже самым сложным, пассажиру необходимо обратиться к начальнику поезда, продолжает перевозчик. "Он всегда окажет содействие и поможет найти выход из любой ситуации. Для него нет ничего невозможного. Именно поэтому он и начальник поезда", - советует ФПК.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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