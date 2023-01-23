Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год

В Москве масштабно отметили китайский Новый год
На ВДНХ возле павильона № 21 в минувшую субботу было многолюдно. Китайский Новый год заинтересовал россиян. Многие хотели потрогать золотого дракона, погладить красного льва.
На ВДНХ возле павильона № 21 в минувшую субботу было многолюдно. Китайский Новый год заинтересовал россиян. Многие хотели потрогать золотого дракона, погладить красного льва.
Ярким моментом стало выступление барабанщиков в национальных костюмах.
Ярким моментом стало выступление барабанщиков в национальных костюмах.
Внутри павильона № 21 гостей ждало представление. А также увлекательные экскурсии и детские квесты.
Внутри павильона № 21 гостей ждало представление. А также увлекательные экскурсии и детские квесты.
Символ китайского Нового года — водяной Заяц или Кролик, а его основные цвета — черный и синий. Гостей, правда, встречал белый зверь, но очень симпатичный. Фотография с ним наверняка принесет удачу.
Символ китайского Нового года — водяной Заяц или Кролик, а его основные цвета — черный и синий. Гостей, правда, встречал белый зверь, но очень симпатичный. Фотография с ним наверняка принесет удачу.
Тем, кто не попал на ВДНХ в выходные, расстраиваться не стоит. В течение двух недель, с 21 января по 5 февраля, в павильоне № 21 проходят мастер-классы по оригами, живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Поднебесной. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей в феврале.
Тем, кто не попал на ВДНХ в выходные, расстраиваться не стоит. В течение двух недель, с 21 января по 5 февраля, в павильоне № 21 проходят мастер-классы по оригами, живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Поднебесной. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей в феврале.
В дни празднования гости могут купить билеты по специальной цене. Их ждет выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", где представлено более 200 экспонатов. Среди них — репродукции древних статуй, оружия и костюмов, оригинальные артефакты из коллекции Государственного музея Востока. Не пропустите также интерактивные зоны, песочную анимацию и световое шоу.
В дни празднования гости могут купить билеты по специальной цене. Их ждет выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", где представлено более 200 экспонатов. Среди них — репродукции древних статуй, оружия и костюмов, оригинальные артефакты из коллекции Государственного музея Востока. Не пропустите также интерактивные зоны, песочную анимацию и световое шоу.
В пятизвездочной гостинице Soluxe Hotel Moscow — первом отеле китайской сети SOLUXE в России — тоже царит особая атмосфера. Мероприятие "С Праздником весны — Китайская культурная ярмарка" организовано Министерством культуры и туризма Китая и посольством КНР в России.
В пятизвездочной гостинице Soluxe Hotel Moscow — первом отеле китайской сети SOLUXE в России — тоже царит особая атмосфера. Мероприятие "С Праздником весны — Китайская культурная ярмарка" организовано Министерством культуры и туризма Китая и посольством КНР в России.
Там можно купить сувениры, необычные лакомства, книги. А еще поучаствовать в мастер-классах и оценить умение китайских поваров, которые даже из моркови могут сделать креветку. Ярмарка проходит с 21 по 25 января.
Там можно купить сувениры, необычные лакомства, книги. А еще поучаствовать в мастер-классах и оценить умение китайских поваров, которые даже из моркови могут сделать креветку. Ярмарка проходит с 21 по 25 января.
И еще: в выходные, 28-29 января, восточный Новый год отмечают в ТЦ "Ханой" в Москве.
И еще: в выходные, 28-29 января, восточный Новый год отмечают в ТЦ "Ханой" в Москве.