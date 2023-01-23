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Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год

Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год - РИА Новости, 23.01.2023

Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год

В эти выходные Тигр наконец-то официально уступил место Кролику. О том, как в Москве отметили китайский Новый год и где сейчас можно стать участником праздника, РИА Новости, 23.01.2023

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2023-01-23T18:10

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В эти выходные Тигр наконец-то официально уступил место Кролику. О том, как в Москве отметили китайский Новый год и где сейчас можно стать участником праздника, — в фотоленте РИА Новости.

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