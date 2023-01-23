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Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
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Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год
Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год - РИА Новости, 23.01.2023
Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год
В эти выходные Тигр наконец-то официально уступил место Кролику. О том, как в Москве отметили китайский Новый год и где сейчас можно стать участником праздника, РИА Новости, 23.01.2023
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В эти выходные Тигр наконец-то официально уступил место Кролику. О том, как в Москве отметили китайский Новый год и где сейчас можно стать участником праздника, — в фотоленте РИА Новости.
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18:10 23.01.2023 (обновлено: 18:23 23.01.2023)
 
Золотой дракон, красный лев и Кролик: в Москве отметили китайский Новый год

В Москве масштабно отметили китайский Новый год

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В эти выходные Тигр наконец-то официально уступил место Кролику. О том, как в Москве отметили китайский Новый год и где сейчас можно стать участником праздника, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

На ВДНХ возле павильона № 21 в минувшую субботу было многолюдно. Китайский Новый год заинтересовал россиян. Многие хотели потрогать золотого дракона, погладить красного льва.

Празднование китайского Нового года на ВДНХ
1 из 9

На ВДНХ возле павильона № 21 в минувшую субботу было многолюдно. Китайский Новый год заинтересовал россиян. Многие хотели потрогать золотого дракона, погладить красного льва.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Ярким моментом стало выступление барабанщиков в национальных костюмах.

Празднование китайского Нового года на ВДНХ
2 из 9

Ярким моментом стало выступление барабанщиков в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Внутри павильона № 21 гостей ждало представление. А также увлекательные экскурсии и детские квесты.

Выступление артистов на праздновании китайского Нового года на ВДНХ
3 из 9

Внутри павильона № 21 гостей ждало представление. А также увлекательные экскурсии и детские квесты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Символ китайского Нового года — водяной Заяц или Кролик, а его основные цвета — черный и синий. Гостей, правда, встречал белый зверь, но очень симпатичный. Фотография с ним наверняка принесет удачу.

Празднование китайского Нового года на ВДНХ
4 из 9

Символ китайского Нового года — водяной Заяц или Кролик, а его основные цвета — черный и синий. Гостей, правда, встречал белый зверь, но очень симпатичный. Фотография с ним наверняка принесет удачу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Тем, кто не попал на ВДНХ в выходные, расстраиваться не стоит. В течение двух недель, с 21 января по 5 февраля, в павильоне № 21 проходят мастер-классы по оригами, живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Поднебесной. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей в феврале.

Артисты в национальных костюмах проносят 18-метрового дракона на праздновании китайского Нового года на ВДНХ
5 из 9

Тем, кто не попал на ВДНХ в выходные, расстраиваться не стоит. В течение двух недель, с 21 января по 5 февраля, в павильоне № 21 проходят мастер-классы по оригами, живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Поднебесной. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей в феврале.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Светлана Баева

В дни празднования гости могут купить билеты по специальной цене. Их ждет выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", где представлено более 200 экспонатов. Среди них — репродукции древних статуй, оружия и костюмов, оригинальные артефакты из коллекции Государственного музея Востока. Не пропустите также интерактивные зоны, песочную анимацию и световое шоу.

Китайские девушки на выставке на ВДНХ
6 из 9

В дни празднования гости могут купить билеты по специальной цене. Их ждет выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", где представлено более 200 экспонатов. Среди них — репродукции древних статуй, оружия и костюмов, оригинальные артефакты из коллекции Государственного музея Востока. Не пропустите также интерактивные зоны, песочную анимацию и световое шоу.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

В пятизвездочной гостинице Soluxe Hotel Moscow — первом отеле китайской сети SOLUXE в России — тоже царит особая атмосфера. Мероприятие "С Праздником весны — Китайская культурная ярмарка" организовано Министерством культуры и туризма Китая и посольством КНР в России.

Мастер-класс на ВДНХ
7 из 9

В пятизвездочной гостинице Soluxe Hotel Moscow — первом отеле китайской сети SOLUXE в России — тоже царит особая атмосфера. Мероприятие "С Праздником весны — Китайская культурная ярмарка" организовано Министерством культуры и туризма Китая и посольством КНР в России.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Там можно купить сувениры, необычные лакомства, книги. А еще поучаствовать в мастер-классах и оценить умение китайских поваров, которые даже из моркови могут сделать креветку. Ярмарка проходит с 21 по 25 января.

Чайная церемония
8 из 9

Там можно купить сувениры, необычные лакомства, книги. А еще поучаствовать в мастер-классах и оценить умение китайских поваров, которые даже из моркови могут сделать креветку. Ярмарка проходит с 21 по 25 января.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

И еще: в выходные, 28-29 января, восточный Новый год отмечают в ТЦ "Ханой" в Москве.

Празднование китайского Нового года на ВДНХ
9 из 9

И еще: в выходные, 28-29 января, восточный Новый год отмечают в ТЦ "Ханой" в Москве.

© РИА Новости / Светлана Баева
 
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