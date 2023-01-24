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МЭР предложило освободить туристические поездки по России от НДС
МЭР предложило освободить туристические поездки по России от НДС - РИА Новости, 24.01.2023
МЭР предложило освободить туристические поездки по России от НДС
Минэкономразвития предлагает временно освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России, заявил глава ведомства Максим Решетников на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:49
2023-01-24T15:49
2023-01-24T16:34
туризм
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
новости - туризм
максим решетников
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минэкономразвития предлагает временно освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России, заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина.Он пояснил, что после того, как в июле прошлого года обнулили НДС для гостиниц, а еще раньше — для многих железнодорожных и авиаперевозок, туроператоры столкнулись с проблемой."В результате у нас туроператоры, которые оптом по факту приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами они НДС по-прежнему платят. Получается, у них входящий НДС нулевой, а исходящий НДС они должны платить 20 процентов со всей суммы", — сказал Решетников.По словам министра, из-за этого крупные системные туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям или платформенным решениям, которые работают по другим схемам."Мы в правительстве проработали предложение освободить от НДС туристический продукт, но только если он идет на внутренние поездки или въездной туризм. Предлагаем меру запустить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года. Просим поддержать инициативу", — заключил Решетников.Российские туроператоры уже поднимали вопрос о введении для них нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Как поясняли эксперты, сейчас туры, сформированные туроператором (включающие перелет и проживание в отеле или санатории), облагаются налогом по 20-процентной ставке. Но все входящие в тур услуги обложению НДС не подлежат. Таким образом, либо пакетный тур оказывается дороже, чем приобретение его частей по отдельности, либо же компании вынуждены работать в убыток.
https://ria.ru/20230123/turbiznes-1846734976.html
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм, максим решетников, владимир путин
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Владимир Путин
15:49 24.01.2023 (обновлено: 16:34 24.01.2023)
МЭР предложило освободить туристические поездки по России от НДС
МЭР предложило освободить от НДС внутренние и въездные турпоездки по России с этого года
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минэкономразвития предлагает временно освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России, заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина.
Он пояснил, что после того, как в июле прошлого года обнулили НДС для гостиниц, а еще раньше — для многих железнодорожных и авиаперевозок, туроператоры столкнулись с проблемой.
"В результате у нас туроператоры, которые оптом по факту приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами они НДС по-прежнему платят. Получается, у них входящий НДС нулевой, а исходящий НДС они должны платить 20 процентов со всей суммы", — сказал Решетников
.
По словам министра, из-за этого крупные системные туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям или платформенным решениям, которые работают по другим схемам.
"Мы в правительстве проработали предложение освободить от НДС туристический продукт, но только если он идет на внутренние поездки или въездной туризм. Предлагаем меру запустить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года. Просим поддержать инициативу", — заключил Решетников.
Российские туроператоры уже поднимали вопрос о введении для них нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Как поясняли эксперты, сейчас туры, сформированные туроператором (включающие перелет и проживание в отеле или санатории), облагаются налогом по 20-процентной ставке. Но все входящие в тур услуги обложению НДС не подлежат. Таким образом, либо пакетный тур оказывается дороже, чем приобретение его частей по отдельности, либо же компании вынуждены работать в убыток.