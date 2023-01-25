https://ria.ru/20230125/tailand-1847093574.html

Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19

Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2023

Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19

Министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов, заявил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T06:07

2023-01-25T06:07

2023-01-25T06:07

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов, заявил глава национального агентства по контролю за эпидемиями Опас Карнкавинпонг. "Центры вакцинации должны быть везде, поскольку путешественники из-за рубежа не ограничивают посещения только крупными провинциями. Услуги будут предоставляться на добровольной основе, и правительство предлагает только одобренные вакцины", — приводит слова чиновника Bangkok Post. Карнкавинпонг добавил, что иностранные туристы должны заплатить 800 батов (около 24 долларов) за прививку вакциной AstraZeneca, 1000 батов (около 30 долларов) за дозу вакцины Pfizer, а также внести плату за медуслуги в размере 380 батов (12 долларов).

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таиланд

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, astrazeneca