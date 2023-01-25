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Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19
Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2023
Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19
Министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов, заявил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T06:07
2023-01-25T06:07
2023-01-25T06:07
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда планирует создать по крайней мере один центр вакцинации от COVID-19 в каждой провинции для иностранных туристов, заявил глава национального агентства по контролю за эпидемиями Опас Карнкавинпонг. "Центры вакцинации должны быть везде, поскольку путешественники из-за рубежа не ограничивают посещения только крупными провинциями. Услуги будут предоставляться на добровольной основе, и правительство предлагает только одобренные вакцины", — приводит слова чиновника Bangkok Post. Карнкавинпонг добавил, что иностранные туристы должны заплатить 800 батов (около 24 долларов) за прививку вакциной AstraZeneca, 1000 батов (около 30 долларов) за дозу вакцины Pfizer, а также внести плату за медуслуги в размере 380 батов (12 долларов).
https://ria.ru/20230124/tailand-1845981257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, astrazeneca
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Коронавирус COVID-19, AstraZeneca
Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19
Власти Таиланда заявили о готовности вакцинировать иностранцев от COVID-19 по всей стране