https://ria.ru/20230124/turizm-1847105668.html

Туристический поток по России вырос на восемь процентов

Туристический поток по России вырос на восемь процентов - РИА Новости, 24.01.2023

Туристический поток по России вырос на восемь процентов

Турпоток по России приближается к доковидным показателям и за год вырос на 8%, составив порядка 62 миллионов человек, сообщил министр экономического развития... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:38

2023-01-24T15:38

2023-01-24T16:20

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Турпоток по России приближается к доковидным показателям и за год вырос на 8%, составив порядка 62 миллионов человек, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."По предварительным данным Росстата, число туристических поездок с размещением в гостиницах в прошлом году по сравнению с 2021-м выросло на 8% и составило порядка 62 миллионов человек. Выходим практически на доковидный уровень (65 миллионов поездок - ред.), несмотря на закрытие южных аэропортов", - сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.Он также отметил, что в прошлом году число организованных туров по России выросло на 16% к 2021 году. Доля таких туров достигла 30%. Министр также добавил, что за год число номеров в классифицированных отелях и гостиницах увеличилось на 47 тысяч (+6,4%), до 777 тысяч.Решетников отметил, что, помимо традиционных лидеров по турпотоку – Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, впечатляющие темпы роста показали Тыва, Камчатка. Он подчеркнул, что растет интерес к Владимирской, Псковской, Вологодской областям.

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россия, туризм, новости - туризм, максим решетников, владимир путин, москва, краснодарский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)