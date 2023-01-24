Глава Минтранса рассказал, сколько мест планируется в летних поездах на юг
Минтранс: число мест в летних поездах на юг России вырастет на треть
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПервый поезд с купе для пассажиров с детьми отправился из Москвы в Анапу
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Количество предлагаемых к продаже билетов в поезда на Черноморское побережье и в Минеральные воды на летний туристический сезон в 2023 году вырастет почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
"На летний туристический сезон 2023 года будет предложено более 13 миллионов мест в свободной продаже. Таким образом, сформирован резерв, доступное к продаже число мест на 29 процентов выше, чем в 2022 году", – сказал Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, уточнив, что речь идет о Черноморском побережье и Минеральных водах.
Министр отметил, что в 2023 году объем перевозок пассажиров по данным направлениям прогнозируется не ниже уровня 2022 года. "При этом в летний туристический сезон 2022 года в южном направлении без учета Крыма перевезено 10,4 миллиона пассажиров, что на 30 процентов больше аналогичного периода 2021 года. Данный рост обусловлен временно закрытыми аэропортами юга России", – объяснил Савельев.
Железнодорожные перевозки пассажиров между Крымом и другими городами России в 2023 году вырастут на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом и составят 3 миллиона человек, сообщил министр.
По его словам, из-за временного закрытия аэропорта Симферополя в летний туристический сезон 2022 года между Крымом и другими городами России перевезено 2,2 миллиона пассажиров. Это на 76 процентов больше показателей аналогичного периода предыдущего года.
В 2023 году в сообщении с республикой Крым планируется обеспечить перевозку трех миллионов пассажиров. "Эту нагрузку серьезную берет на себя РЖД. Мы говорили с Олегом Валентиновичем Белозеровым. Он считает, это посильная нагрузка. Мы увеличим с 2,2 миллионов до трех миллионов пассажиров с мая по сентябрь 2023 года. Рост составит порядка 36 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года", – сказал Савельев.
Перевозки в Крым осуществляет частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Савельев на совещании рассказал, что за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду более 400 вагонов планируется увеличить количество пар поездов в сообщении Крыма с другими городами России с 17 до 22.