https://ria.ru/20230123/shvetsiya-1846936927.html

Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам

Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 23.01.2023

Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам

Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:54

2023-01-23T21:54

2023-01-23T21:54

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швеция

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве. Шестнадцатого января дипмиссия информировала, что по техническим причинам временно невозможно подать заявление на получение визы в Швецию. "Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", - указывает посольство на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230120/vizy-1846361056.html

швеция

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, россия, москва