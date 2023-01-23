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Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230123/shvetsiya-1846936927.html
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 23.01.2023
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам
Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:54
2023-01-23T21:54
туризм
в мире
швеция
россия
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве. Шестнадцатого января дипмиссия информировала, что по техническим причинам временно невозможно подать заявление на получение визы в Швецию. "Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", - указывает посольство на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, швеция, россия, москва
Туризм, В мире, Швеция, Россия, Москва
21:54 23.01.2023
 
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам

Посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема заявлений на визы

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве.
Шестнадцатого января дипмиссия информировала, что по техническим причинам временно невозможно подать заявление на получение визы в Швецию.
"Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", - указывает посольство на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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