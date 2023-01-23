https://ria.ru/20230123/shvetsiya-1846936927.html
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам - РИА Новости, 23.01.2023
Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам
Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:54
2023-01-23T21:54
2023-01-23T21:54
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Возобновлен прием заявлений на получение россиянами визы для посещения Швеции, сообщило посольство этой страны в Москве. Шестнадцатого января дипмиссия информировала, что по техническим причинам временно невозможно подать заявление на получение визы в Швецию. "Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", - указывает посольство на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Посольство Швеции сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам
Посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема заявлений на визы