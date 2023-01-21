https://ria.ru/20230121/krym-1846431307.html
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма - РИА Новости, 21.01.2023
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:25
2023-01-21T10:25
2023-01-21T11:16
экономика
севастополь
симферополь
ялта
сбербанк россии
новости - туризм
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка. "На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.Позже в банке уточнили, что в селе Оползневое находится стационарный банкомат, а в трех городах устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, севастополь, симферополь, ялта, сбербанк россии, новости - туризм
Экономика, Севастополь, Симферополь, Ялта, Сбербанк России, Новости - Туризм
10:25 21.01.2023 (обновлено: 11:16 21.01.2023)
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма
Сбербанк разместил банкоматы в Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации.
Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.
"На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.
Позже в банке уточнили, что в селе Оползневое находится стационарный банкомат, а в трех городах устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.