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Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма - РИА Новости, 21.01.2023
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Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма - РИА Новости, 21.01.2023
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:25
2023-01-21T11:16
экономика
севастополь
симферополь
ялта
сбербанк россии
новости - туризм
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка. "На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.Позже в банке уточнили, что в селе Оползневое находится стационарный банкомат, а в трех городах устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.
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экономика, севастополь, симферополь, ялта, сбербанк россии, новости - туризм
Экономика, Севастополь, Симферополь, Ялта, Сбербанк России, Новости - Туризм
10:25 21.01.2023 (обновлено: 11:16 21.01.2023)
 
Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма

Сбербанк разместил банкоматы в Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом

© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат Сбербанка России
Банкомат Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Банкомат Сбербанка России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации.
Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.
"На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.
Позже в банке уточнили, что в селе Оползневое находится стационарный банкомат, а в трех городах устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:58
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ЭкономикаСевастопольСимферопольЯлтаСбербанк РоссииНовости - Туризм
 
 
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