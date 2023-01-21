https://ria.ru/20230121/krym-1846431307.html

Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма

Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма - РИА Новости, 21.01.2023

Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма

Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:25

2023-01-21T10:25

2023-01-21T11:16

экономика

севастополь

симферополь

ялта

сбербанк россии

новости - туризм

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сбербанк разместил банкоматы в четырех населенных пунктах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте и Оползневом, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее в среду Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму: первые банкоматы уже установлены, первые офисы откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка. "На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.Позже в банке уточнили, что в селе Оползневое находится стационарный банкомат, а в трех городах устройства расположили в мобильных офисах, то есть внутри автомобилей.

https://ria.ru/20230118/vtb-1845738270.html

севастополь

симферополь

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, севастополь, симферополь, ялта, сбербанк россии, новости - туризм