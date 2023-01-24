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МЭР предложило перенаправить средства на субсидирование модульных отелей

МЭР предложило перенаправить средства на субсидирование модульных отелей - РИА Новости, 24.01.2023

МЭР предложило перенаправить средства на субсидирование модульных отелей

Минэкономразвития предлагает в ближайшие два года перенаправить 8 миллиардов рублей в рамках нацпроекта по туризму на субсидирование строительства модульных... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:56

2023-01-24T15:56

2023-01-24T16:11

экономика

максим решетников

владимир путин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает в ближайшие два года перенаправить 8 миллиардов рублей в рамках нацпроекта по туризму на субсидирование строительства модульных гостиниц в России, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Предлагаем часть ресурсов нацпроекта перенаправить на программу грантовой поддержки строительства модульных гостиниц... Предлагаем в рамках нацпроекта выделить еще 8 миллиардов рублей на ближайшие два года", - сказал Решетников на совещании у президента России Владимира Путина.

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экономика, максим решетников, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм