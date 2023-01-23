https://ria.ru/20230123/soveschanie-1846819169.html

Путин 24 января проведет совещание с членами правительства

Путин 24 января проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 23.01.2023

Путин 24 января проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 24 января проведет совещание с членами правительства, обсудит развитие внутреннего туризма, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:28

2023-01-23T15:28

2023-01-23T15:35

россия

политика

владимир путин

максим решетников

виталий савельев

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 января проведет совещание с членами правительства, обсудит развитие внутреннего туризма, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать четвертого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году. С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20230123/otdykh-1846721255.html

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россия, политика, владимир путин, максим решетников, виталий савельев