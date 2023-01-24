Рейтинг@Mail.ru
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа" - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230124/anapa-1847167033.html
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа" - РИА Новости, 24.01.2023
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"
Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:21
2023-01-24T18:21
туризм
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
краснодарский край
россия
владимир путин
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdf44a78e224c87e6582ae54cffb93b5.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов туристов в год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента РФ Владимира Путина."Вы нам поставили задачу привлечь десять миллионов гостей на пляжный туризм дополнительно. Половину этим проектом точно закроем, остальное — продолжаем работать", — сказал он, обращаясь к Путину.Чернышенко отметил, что такого масштабного проекта еще не было в истории России, и напомнил, что предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.Создать рабочую группу и приступить к реализации проекта возведения всероссийского курорта "Новая Анапа" Чернышенко поручил еще 27 октября 2022 года. В комиссию войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.
https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846994072.html
краснодарский край
россия
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152544/40/1525444077_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_a1843c6bda71c0b757117fe369571c75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, краснодарский край, россия, владимир путин, анапа
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин, Анапа
18:21 24.01.2023
 
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"

Чернышенко: курорт "Новая Анапа" позволит привлечь дополнительно пять миллионов туристов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов туристов в год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Вы нам поставили задачу привлечь десять миллионов гостей на пляжный туризм дополнительно. Половину этим проектом точно закроем, остальное — продолжаем работать", — сказал он, обращаясь к Путину.

Чернышенко отметил, что такого масштабного проекта еще не было в истории России, и напомнил, что предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.

Создать рабочую группу и приступить к реализации проекта возведения всероссийского курорта "Новая Анапа" Чернышенко поручил еще 27 октября 2022 года. В комиссию войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.
Глэмпинг по дороге в Териберку - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:13Туризм
На южном побережье Сахалина откроют глэмпинг
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоКраснодарский крайРоссияВладимир ПутинАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала