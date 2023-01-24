Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"
Чернышенко: курорт "Новая Анапа" позволит привлечь дополнительно пять миллионов туристов
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов туристов в год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"Вы нам поставили задачу привлечь десять миллионов гостей на пляжный туризм дополнительно. Половину этим проектом точно закроем, остальное — продолжаем работать", — сказал он, обращаясь к Путину.
Чернышенко отметил, что такого масштабного проекта еще не было в истории России, и напомнил, что предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.
Создать рабочую группу и приступить к реализации проекта возведения всероссийского курорта "Новая Анапа" Чернышенко поручил еще 27 октября 2022 года. В комиссию войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.
"Вы нам поставили задачу привлечь десять миллионов гостей на пляжный туризм дополнительно. Половину этим проектом точно закроем, остальное — продолжаем работать", — сказал он, обращаясь к Путину.
Чернышенко отметил, что такого масштабного проекта еще не было в истории России, и напомнил, что предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.
Создать рабочую группу и приступить к реализации проекта возведения всероссийского курорта "Новая Анапа" Чернышенко поручил еще 27 октября 2022 года. В комиссию войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.