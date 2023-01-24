https://ria.ru/20230124/anapa-1847167033.html

Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"

Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа" - РИА Новости, 24.01.2023

Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"

Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:21

2023-01-24T18:21

2023-01-24T18:21

туризм

туризм

новости - туризм

дмитрий чернышенко

краснодарский край

россия

владимир путин

анапа

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно пять миллионов туристов в год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента РФ Владимира Путина."Вы нам поставили задачу привлечь десять миллионов гостей на пляжный туризм дополнительно. Половину этим проектом точно закроем, остальное — продолжаем работать", — сказал он, обращаясь к Путину.Чернышенко отметил, что такого масштабного проекта еще не было в истории России, и напомнил, что предполагается освоить 1,6 тысяч гектаров незанятой земли и построить до 15 тысяч гостиничных номеров.Создать рабочую группу и приступить к реализации проекта возведения всероссийского курорта "Новая Анапа" Чернышенко поручил еще 27 октября 2022 года. В комиссию войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края.

https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846994072.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, дмитрий чернышенко, краснодарский край, россия, владимир путин, анапа