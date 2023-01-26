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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 26.01.2023

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах

в Ставрополе на улице Селекционная загорелся мебельный цех. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:46

2023-01-26T10:46

2023-01-26T10:46

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россия

пожары

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202326 января в Ставрополе на улице Селекционная загорелся мебельный цех. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. 11 января в Усть-Илимске в Иркутской области произошел пожар на территории лесоперерабатывающего предприятия. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.5 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном здании. По информации МСЧ РФ, в производственном здании размером 12 на 45 метров загорелась обстановка на площади 420 квадратных метров. В результате пожара два человека погибли.202214 ноября в Подольске (Московская область) в здании на территории завода "Торговый дом "Зигзаг" (бывший завод "Зингер") произошел пожар. Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек. О пострадавших не сообщалось. Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".25 октября в Красноармейском районе Волгограда пожар возник в цехе по производству радиаторов. По данным МЧС, загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составила 40 квадратных метров. По информации прокуратуры региона, один человек погиб и двое пострадали. 19 сентября в Ижевске загорелось предприятие по выпуску лаков и красок. Площадь пожара превысила пять тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлекли около 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.9 сентября в промышленной зоне поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе Московской области загорелось предприятие по производству мебели. Площадь пожара составляла около двух тысяч квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе МЧС России, до прибытия пожарных подразделений из горящего здания эвакуировали 12 человек. К тушению пожара были привлечены 80 человек и 23 единицы техники. По данным МЧС России, в 20:11 пожар был полностью ликвидирован.2 августа в Красноярске загорелось здание текстильного предприятия. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Тушение пожара осложнялось особенностями строения, быстрым распространением огня по перекрытиям. Пожар был ликвидирован спустя более чем 14 часов.24 июля в Санкт-Петербурге произошел пожар на предприятии по деревообработке. По данным МЧС, происходило горение цеха и пристройки. Пожар был локализован на площади пять тысяч квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.16 июня в районе жилого сектора поселка Таежный Красноярского края произошел пожар на лесопилке. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Угрозы распространения огня на жилые дома, иные строения или сооружения нет. Пострадавших нет.28 мая в Казани произошел пожар на территории предприятия по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс". Горела кровля трехэтажного производственного здания. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.21 апреля в городе Кинешма Ивановской области произошел пожар на территории Дмитриевского химического завода. Загорелся цех по производству растворителей и красок. Были эвакуированы более 140 человек. По данным МЧС России, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. По данным прокуратуры в результате пожара пострадал один человек.8 апреля в Судогодском районе Владимирской области произошел пожар на стекольном заводе. Сгорела кровля, цех с оборудованием и склад готовой продукции на общей площади 2100 квадратных метров. Из здания завода было эвакуировано 15 человек. По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 58 человек личного состава и 22 единицы техники.4 апреля в Биробиджане Еврейской автономной области крупный пожар возник на деревообрабатывающем предприятии. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что кровля сушильного цеха загорелась на площади три тысячи квадратных метров. Позднее в ведомстве уточнили, что пожар был локализован на площади в четыре тысячи "квадратов" (РИА Новости, 4 апреля, 20:46).20 марта в Белгороде загорелся цех по производству декоративных пластиковых изделий. Пожар был локализован на площади одной тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек.13 февраля в Челябинске пожар возник на территории лакокрасочного завода. Из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и был госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.4 февраля в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области загорелся цех по производству дверей. Площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров. На месте пожара работали 62 человека и 18 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.3 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составила семь тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали утром 4 февраля.5 января в Екатеринбурге загорелся колерный цех на площади в одну тысячу квадратных метров. Пострадавших не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, пожары